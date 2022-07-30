陳時中名片簡約風 環保材質「把事做好」
2022/07/30 16:11
〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室的競選主視覺亮相，陳時中的競選名片也跟著曝光，選用早期汰換掉的液晶螢幕增光膜再利用後的材質，具永續環保、透視度，上面用淺墨綠簡單寫著「把事做好」，相當簡約。
陳時中的競選主視覺由二兒子、沿岸製作設計師陳彥安擔任設計總監，合作團隊HOUTH黃紀滕、何婉君負責視覺設計、張軒豪負責字體設計。
陳彥安被問到會不會擔心因父親參選受到影響，陳彥安說，雖然有壓力，但「身邊也有很好的榜樣（指陳時中）」，讓他知道怎樣去面對壓力。他也說，除了因為太晚公布參選，讓他們的作業時間縮短外，競選團隊真的是很好的業主。
被問到會不會擔心兒子因此受到攻擊，陳時中表示，都是成年人了，選舉不可避免會帶來很多困擾，不過「人生本來就是這樣」，成年人自己要去面對。看到成品，很高興「小孩對我相當的了解」，就是平民化的、穩健的把事情做好，期待合作、團結、進步。
陳時中的參選名片使用環保材質製作，具透視度，淺墨綠簡單寫著「把事做好」；黃紀滕說，材質是早期液晶螢幕的增光膜，因為螢幕的光線是發散性的，增光膜透過折射原理讓光線變線性，亮度變好，但後來被淘汰替換，而做好的這些成品就被回收再利用；團隊了解這項材質的特性後，覺得很適合做陳時中的名片，也符合永續的想法。