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    陳時中名片簡約風 環保材質「把事做好」

    陳時中與總幹事吳思瑤、設計團隊俏皮自拍合影。（記者何玉華攝）

    陳時中與總幹事吳思瑤、設計團隊俏皮自拍合影。（記者何玉華攝）

    2022/07/30 16:11

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室的競選主視覺亮相，陳時中的競選名片也跟著曝光，選用早期汰換掉的液晶螢幕增光膜再利用後的材質，具永續環保、透視度，上面用淺墨綠簡單寫著「把事做好」，相當簡約。

    陳時中的競選主視覺由二兒子、沿岸製作設計師陳彥安擔任設計總監，合作團隊HOUTH黃紀滕、何婉君負責視覺設計、張軒豪負責字體設計。

    陳彥安被問到會不會擔心因父親參選受到影響，陳彥安說，雖然有壓力，但「身邊也有很好的榜樣（指陳時中）」，讓他知道怎樣去面對壓力。他也說，除了因為太晚公布參選，讓他們的作業時間縮短外，競選團隊真的是很好的業主。

    被問到會不會擔心兒子因此受到攻擊，陳時中表示，都是成年人了，選舉不可避免會帶來很多困擾，不過「人生本來就是這樣」，成年人自己要去面對。看到成品，很高興「小孩對我相當的了解」，就是平民化的、穩健的把事情做好，期待合作、團結、進步。

    陳時中的參選名片使用環保材質製作，具透視度，淺墨綠簡單寫著「把事做好」；黃紀滕說，材質是早期液晶螢幕的增光膜，因為螢幕的光線是發散性的，增光膜透過折射原理讓光線變線性，亮度變好，但後來被淘汰替換，而做好的這些成品就被回收再利用；團隊了解這項材質的特性後，覺得很適合做陳時中的名片，也符合永續的想法。

    陳時中的競選名片選用早期汰換掉的液晶螢幕增光膜再利用後的材質，具永續環保、透視度，相當簡約。（記者何玉華攝）

    陳時中的競選名片選用早期汰換掉的液晶螢幕增光膜再利用後的材質，具永續環保、透視度，相當簡約。（記者何玉華攝）

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