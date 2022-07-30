中科院「無限高」飛彈測試8月密集登場 傳為這2型飛彈作戰測評

雄昇飛彈射程可延伸到1000公里，涵蓋共軍東部戰區內絕大多數的陸海空軍與火箭軍基地，也能增加突穿共軍空防火網的機率。圖為國軍現役雄二飛彈射擊操演情形。（翻攝自國防部影片）

2022/07/30 14:24

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光演習實兵操演剛剛結束，中科院為新型飛彈進行最大彈道高度為「無限高」的飛彈測試，緊接著在8月丶9月就要密集登場，相關人士今天透露，8月丶9月密集上場的飛彈測試，應與即將量產的雄昇地對地巡弋飛彈系統，以及 增程型雄三反艦飛彈系統有關，兩者都在進行作戰測評。

「雄昇飛彈系統」就是增程型的雄二E地對地巡弋飛彈，射程估計為1000至1200公里，打擊範圍可達中國內陸，具有源頭打擊戰力，估計量產數量至少達到百枚以上。

軍方相關人士說，「雄昇」地對地巡弋飛彈今年就進入量產階段，增程型雄三超音速反艦飛彈則是明年起進入量產。射程可達400公里的增程型雄三反艦飛彈，可與現役雄三飛彈混合搭配部署，並在包括外島丶本島基地進行部署，對於共軍大型船艦的軍事威脅，將具有強大的威嚇能力。

根據政府單位發佈的射擊通報顯示，中科院自8月9日起，至9月上旬期間，將密集在東部的九鵬基地進行飛彈試射，其中，最大彈道高度為「無限高」的新型飛彈測試項目，規劃在8月18日至9月8日期間，進行多達6次的試射，射擊危險區域為環繞綠島丶蘭嶼海空域的L型區域。

此外，對於審計部昨天公佈110年度決算審核報告中，直指中科院在國產飛彈採購機制、內部稽核上並未落實，可能因此延宕武器交貨期程，中科院對此表示，審計部報告檢察機關偵辦案件為中科院於採購驗收時發覺，主動移送司法偵辦，並提告求償，相關贗品料件並未使用於武器系統中，也未影響武器產製及各項專案任務推動。

中科院並說，中科院在國防部及審計部指導下已完成違失檢討並研議精進作法，關鍵零組件以優先向原廠採購為原則，並已強化原廠證明文件反向查證作為，另為避免廠商低價搶標，金額較大採購案件，採最有利標方式辦理。

其次，為落實中國製品贗品查核機制，中科院各項採購已明確禁止中資及中國製品；開標前需實施中資背景查核，開標中執行產地國別審查、市售品實機測試及拆解，決標後加強製程查核及履約督導，驗收階段則強化查核作業，禁止中國製品或贗品渗入。

中科院為新型飛彈進行最大彈道高度為「無限高」的飛彈測試，將在8月丶9月密集登場，相關人士透露，應與即將量產的雄昇地對地巡弋飛彈系統，以及 增程型雄三反艦飛彈系統有關。（圖：取自政府單位發佈射擊通報）

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