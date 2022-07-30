死亡+60、中重症+156！又出現染疫後熱中暑亡 兒童MIS-C再多1例

指揮中心發言人莊人祥說明疫情狀況。（指揮中心提供）

2022/07/30 14:36

首次上稿：14:22

更新時間：14:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續處於平原期，今天新增156例中重症個案、60人死亡，其中有一名40多歲男性有心血管疾病病史，日前因「熱中暑」加上新冠病毒感染過世。

這是國內第2起因熱中暑加上新冠病毒感染併發疾病過世的案例，這名40多歲男性曾接種過2劑武肺疫苗，日前仍因熱中暑合併感染後死亡。

指揮中心發言人莊人祥說，這名男性在本月12日確診，之後解隔離2天後回到職場工作，但當天上班時竟發高燒到攝氏40.9度，加上意識改變，送急診後診斷是熱中暑，雖然已經解隔離，但死亡診斷仍列入新冠病毒感染和熱中暑。

今日新增60例本土病例死亡個案，為37例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑武肺疫苗。確診日介於今年5月24日至7月27日，死亡日期介於5月22日至7月27日。

另外，今天也新增1例9歲男童確診武肺後罹患MIS-C（兒童多系統發炎症候群）案例。這名男童是在5月16日確診武肺，本月14日出現發燒、腹瀉、頸部疼痛、食慾活力都下降等症狀，就醫後發現有結膜炎、頸部淋巴腫大等症狀，並收治兒童加護病房使用類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房治療中。

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