打臉中國稱有台海主權 石破茂：台灣海峽就是國際海峽

日本跨黨派「思考日本安全保障議員之會」訪團今（30）日召開訪台記者會，由重量級眾議員石破茂（左2）擔任團長，團員包括自民黨眾議員濱田靖一（左3）、長島昭久（左1）以及日本維新會參議員清水貴之（右1）。（記者楊丞彧攝）

2022/07/30 15:14

〔記者楊丞彧／台北報導〕日本前防衛大臣、重量級自民黨眾議員石破茂率領的跨黨派「思考日本安全保障議員之會」訪團今（30）日召開訪台記者會。石破茂強調，台灣海峽就是國際海峽，這是國際法上認定的國際水域，也是國際社會普遍的認知。他知道最近中國主張台海是其內海、有主權，但中國的主張是他們的主張，國際普遍認知就是台灣海峽是國際海峽，這樣的認知在國際社會並未改變。

日本跨黨派「思考日本安全保障議員之會」訪團訪台，由12連霸的眾議員石破茂擔任團長，團員包括曾擔任防衛大臣的自民黨10連霸眾議員濱田靖一，自民黨7連霸眾議員、前防衛副大臣長島昭久，以及日本維新會參議員、參院總務會副會長清水貴之。

濱田靖一指出，此行訪台最重要的任務在於了解台灣如何看待兩岸之間的問題，而他認為台灣人民相當地冷靜，對安保議題也很冷靜地討論；針對安保議題的不同角度與面向，應如何擬定以及如何回應，此行也聽到台灣方面許多寶貴的意見。

濱田靖一強調，誠如各界所知，台灣位處日本海上生命線上重要的戰略位置，而攸關日本海上生命線存亡與對於亞太地區的安保議題必須冷靜地分析，並多聽台灣各界不同人士的意見。至於現在馬上能做什麼，則留待未來加緊討論協商，目的是為亞太地區帶來和平與穩定的環境。對相關安保議題，未來也會跟各界緊密溝通。

長島昭久說，他是此次訪團成員中，一直都與台灣交流比較密切的一位，但此行仍有幾點讓他眼睛一亮。首先是台灣人的冷靜，面對兩岸軍事失衡擴大，但台灣仍以以小抗大擬定相關戰略，令他印象深刻。其次，台灣的視野相當寬闊，DIME（外交、資訊、軍事、經濟）四領域發揮前期嚇阻的努力跟相應作法，也讓人印象非常深刻。而近年台灣與歐洲各國關係強化的速度也讓他很有感，歐洲國家好像跑在日本前面，日本也應思考如何加速提升台日之間的實質關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法