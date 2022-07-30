反駁安倍驟逝挺台變弱 日議員：挺台是日本跨黨派共識

日本跨黨派「思考日本安全保障議員之會」訪團今（30）日召開訪台記者會，由重量級眾議員石破茂（右）擔任團長，團員包括自民黨眾議員濱田靖一（左）等人。（記者楊丞彧攝）

2022/07/30 14:42

〔記者楊丞彧／台北報導〕日本前防衛大臣、12連霸自民黨眾議員石破茂率領的跨黨派「思考日本安全保障議員之會」訪團今（30）日召開訪台記者會。對於日本前首相安倍晉三不幸逝世，是否會影響日本國內的挺台力道，石破茂強調，日本重視台灣的態度，不會因安倍去世而有所改變。眾議員長島昭久也指出，重視台日關係是日本跨黨派共識，議員普遍都很支持台灣，希望台灣人理解。

日本跨黨派「思考日本安全保障議員之會」訪團訪台，由重量級眾議員石破茂擔任團長外，團員包括曾擔任防衛大臣的自民黨10連霸眾議員濱田靖一，自民黨7連霸眾議員、前防衛副大臣長島昭久，以及日本維新會參議員、參院總務會副會長清水貴之。

被台媒問及安倍前首相過世後，外交憂心日本支持台灣的力道會出現鬆動，此行是否以行動展現挺台？石破茂回應，日本親台派的聲音並不會因為安倍的逝世而變弱，他認為完全沒有改變。此行目的並非展現挺台，也與安倍遇害沒有關係，是早就安排好的行程。

石破茂強調，他本人訪台不下十次，在台灣也有許多的朋友，對台灣的心意毫無改變，甚至還比以前來得更強。台日關係非常重要，這攸關著亞太地區的穩定，他相信以前是如此，未來更是如此。因此，日本對台灣的重視，不會因安倍的逝世而出現任何的改變。

長島昭久解釋，「思考日本安全保障議員之會」訪團是跨黨派成員組成，訪台目的是就安保議題協商，討論日美台今後應如何加強彼此之間的關係，跟安倍逝世無關。原本訪團成員還會有前外務大臣、國民民主黨眾議員前原誠司、立憲民主黨的渡邊周以及無黨籍的北神圭朗，但因疫情影響無法訪台。

長島昭久提到，台灣各界好像有個印象，認為台日關係是安倍前首相一人在引領，不過事實上，日本跨黨派都非常重視台日關係，也都很支持台灣。長島也說，台日關係的營造，不能只將所有的希望寄託在一人一黨之上，因為日本跨黨派的人普遍都很支持台灣，希望台灣人民能理解這點。

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