加強貨運業車輛管理 交通部修法要求發生重大事故有肇責須裝GPS

和致通運公司小貨車事故釀3人死亡、4人受傷，交通部將修法要求發生重大事故業者的車輛，須裝GPS加強管理。（圖：取自運安會網站）

2022/07/30 14:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為提升貨運三業（汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業）行車安全管理，交通部預告修正「汽車運輸業管理規則第19條之4修正草案」，要求貨運三業業者的車輛發生重大行車事故且有肇責，所屬營運車輛均須裝具有全球衛星定位功能系統設備，以及設置營運車輛監控管理系統，使業者能夠善盡管理責任。

2019年8月23日，一輛和致通運公司的小貨車，行經桃園市蘆竹區大竹路288巷與上竹路口，失控撞擊道路右側人行及停放路邊4部自小客車，造成3人死亡、4人受傷送醫，事後國家運輸安全調查委員會進行調查，發現事故駕駛員無照駕駛、駕車期間飲用含酒精飲料、於事故路段超速行駛、夜間執行貨物運送勤務前未有充足休息時間、和致未建立控管所屬駕駛員工時及休時相關機制、和致未完整建立可駕駛該公司車輛執行送貨業務駕駛員名冊、未針對實際駕駛送貨車輛駕駛員進行管理等。

另外，桃園監理站在2018年11月7日及2019年7月19日，分別到和致進行實地查核，對該公司車輛嚴重違規案件開罰並要求限期改善。但查核過程未能有效確認相關紀錄及資料完整及正確性，未有彙整並分析業者各項改善作為是否確實有效執行，無法達到考核要點用以了解及監督業者公司營運安全管理狀況，並輔導業者改進成效。

因此，運安會對交通部公路總局提出改善建議，要求發生重大事故的貨運三業業者，於所屬車輛裝置具有全球衛星定位功能系統設備，並設置營運車輛監控管理系統，以落實行車安全速度管理。

根據交通部統計，營業大貨車、營業小貨車為主要肇事者的事故中，去年發生3685件、造成135人死亡、4363人受傷；今年1月至5月發生1493件、造成48人死亡、1754人受傷。

交通部表示，現行營業大客車（客運、遊覽車）為加強乘客搭車安全，均需要強制加裝GPS，並介接到主管機關系統，大貨車則未強制加裝GPS。雖然有想推強制加裝，不過業者都很抗拒，強調他們是載貨不是載人，風險不同，所以這次修法是以發生重大事故（人員死亡逾3人，或死亡及傷害逾10人，或傷害逾15人的事故），且駕駛有肇責的話，該業者所屬車輛2個月內就須完成加裝GPS，雖然不用介接到主管機關系統中，但業者要設置監控管理系統，相關資料須保存1年供查驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法