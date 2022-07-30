國防MIT》台版「彈簧刀自殺無人機」亮相 規劃9月實彈測試

台灣國防廠商研製的台灣版「彈簧刀無人機」，將在9月進行實彈測試。（記者田裕華攝）

2022/07/30 13:36

〔記者吳書緯／台北報導〕烏俄戰爭爆發後，烏克蘭利用無人機創下豐碩戰果，其中美國軍援的彈簧刀（Switchblade）自殺式無人機立更是多次襲擊俄軍戰車與據點，引起世人關注。國內廠商受烏俄戰爭啟發，研發「飛魚無人機」，具有彈簧型可折疊機翼，能酬載彈藥進行巡航飛行，待確認攻擊目標後執行攻擊；業者透露將在9月份在台進行實彈測試，也和其他國家合作中。

烏俄戰爭中「無人機」發揮關鍵性戰力，中科院也積極研發多款無人機，多次被目擊在東部空域進行測試。而民間廠商也不惶多讓，仲碩科技自保全器材起家，近年進軍無人機市場，在2018年協助海巡署建置旋翼型無人飛行機隊，近期藉由烏俄戰爭中的自殺式無人機經驗，研發出「台灣飛魚彈簧刀無人機」。

仲碩科技總經理鄭志誠受訪介紹，飛魚無人機為定翼型無人機，採電動方式驅動，使用地面氣壓彈射的方式起飛，目前的飛行距離為10公里，能載重約500克，而載重量跟航程都可以做出相對應的調整，至於操作方式為操作者使用平板電腦進行，或是起飛前輸入目標的GPS，無人機會自行飛至目標，未來也會設計以AI方式，讓飛魚無人機自行尋找目標進行攻擊。

針對飛魚無人機的設計歷程，鄭志誠表示，仲碩科技發展無人機將近10年，也拿下海巡署的標案，協助建置旋翼型無人飛行機隊，現在的飛魚無人機的概念，等於是將無人機複雜化的功能除去，變成單一工作，就是執行「有去無回」的任務，若在戰場中沒有找到目標，則會進行自毀的程序。

鄭志誠表示，目前已經完成飛魚無人機在法令許可範圍內的飛行測試；至於裝載彈藥進行測試，鄭志誠透露，「比較震撼的部分」已經跟相關單位進行合作，預計9月份將會進行測試，而目前也有與他國進行合作，但由於簽署保密協議，所以無法透露確切資訊。

仲碩科技總經理鄭志誠說，飛魚無人機在法令許可範圍內的飛行測試；至於裝載彈藥進行測試，「比較震撼的部分」已經跟相關單位進行合作，預計9月份將會進行測試。（記者田裕華攝）

國內廠商已開發出「台灣飛魚彈簧刀無人機」，圖為單管發射型，另有6管發射型。（圖：仲碩科技提供）

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