安保合作不能光是「喜歡台灣」 石破茂直指盤點法律重要性

日本跨黨派「思考日本安全保障議員之會」訪團今（30）日召開訪台記者會，由重量級眾議員石破茂（左2）擔任團長，團員包括自民黨眾議員濱田靖一（左3）、長島昭久（左1）以及日本維新會參議員清水貴之（右1）。（記者楊丞彧攝）

2022/07/30 14:00

〔記者楊丞彧／台北報導〕日本前防衛大臣、12連霸自民黨眾議員石破茂率領的跨黨派「思考日本安全保障議員之會」訪團今（30）日召開訪台記者會。對於此行是否達成具體共識，石破茂直言，台灣與日本雙邊對彼此安保狀況並不是很清楚。他認為不能只是情感上說喜歡台灣，但又不清楚台灣具體的安保政策。談到具體的合作牽涉到法律與條約，有無相對應的法律條約支應安保議題合作，需一個個具體擬定相關的對應，才能守護亞太地區的和平與穩定。

日本跨黨派「思考日本安全保障議員之會」訪團訪台，除由重量級眾議員石破茂擔任團長外，團員包括曾擔任防衛大臣的自民黨10連霸眾議員濱田靖一，曾在野田內閣時期擔任總理大臣輔佐官的自民黨7連霸眾議員長島昭久，以及日本維新會參議員清水貴之。

日媒問到，此次訪台對於台日安保合作是否有達成較為具體的共識？石破茂回應，目前他並無擔任政府公職，團員對安保議題也都高度關心。安保議題而言什麼是該做的，就這部分來說，其實台灣與日本雙邊對彼此的安保狀況並不了解。他曾擔任過防衛大臣，也參與過安保政策制定，但對台灣軍事裝備、指揮系統、防衛體系等也不是十分清楚。

石破茂說，他看過台灣的國防白皮書，基本的認識是有的；他也閱讀美方發布的文件，對理解台灣與亞太地區的安全保障議題也有所幫助。不過此行來台主要是談安保政策，他理解相關議題事涉國家機密不能公開；但在形成政策前，也應相當程度讓國民知道，包括日本國民也應有機會了解安保政策，並進行相關討論。他強調，不能光只是感情上說「喜歡台灣」，但對台灣具體的安保政策認識闕如。

石破茂認為，談論到具體的合作牽涉到法律跟條約等，有沒有相對應的法律或條約能支應安保議題上的合作，必須要一個個地具體擬定相關的對應（條文等），才有機會守護亞太地區的和平與穩定。

石破茂也提到，「台灣有事等於日本有事」現在顯然變成了流行語，但我們必須更仔細地去思考，怎樣的事態發生構成「台灣有事」，怎樣的事態發生變成「日本有事」。若此論述成立，有哪些法條能因應這樣的事態，必須仔細地去討論。迄今日本仍未有防衛出動之先例，這必須經過國會承認，因此每個問題都必須冷靜、沉著地去討論、去形成共識才行。

石破茂強調，沒有人希望戰爭發生，而為了避免戰爭發生，就必須比以前多花好幾十倍的努力才行。而要營造和平穩定的環境，日本有哪些法律條文適用？日本不像美國，有國內法台灣關係法，對台也有六項保證，還有最近公布的印太安全保障架構等。日本是文明國家，對於所面臨的問題以及如何因應的程序，必須冷靜、沉著地去分析、討論、擬定相關政策，主要目的是希望避免亞太地區發生紛爭戰亂，這是日本應盡的責任。

清水貴之表示，中國跟台灣軍力失衡越來越大，而日本在內的周邊國家彼此共享民主、自由、法治的普世價值，如同石破茂所言，如果要提供協助，不能只有同情而已，要提供具體的協助。因此，包括法律修正與完備等，都是必須要解決的課題。這次訪問結束返回日本後，會跟該會所有成員甚至是議員同僚們，就具體日本要做什麼、提供哪些具體協助交換意見。

日本「思考日本安全保障議員之會」訪台團記者會。（記者方賓照攝）

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