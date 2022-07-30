陳蔣主視覺比一比 陳時中：看市民要選有服務經驗或強調無限可能

民進黨台北市長參選人陳時中。（記者叢昌瑾攝）

2022/07/30 13:10

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室今（30）天公布競選主視覺，陳時中被問到對蔣萬安主視覺的看法時說，蔣萬安的「無限」是一個想像的空間，就看市民是要選擇有服務、工作經驗，2年多指揮官工作，讓大家有信心、可靠的人，還是沒有行政經驗但有無限可能的。

陳時中競選團隊主視覺由灰色曲線、向上的綠色箭頭跟黑色的圓形組成，代表溝通、團結、進步3大核心元素，融入環保、永續的概念及城市美學；對手蔣萬安主視覺是無限符號（∞）加上「你+台北 就是無限」。

陳時中公布主視覺後被問到對蔣萬安主視覺設計的看法，陳時中說，主視覺是每個人想要表達的意象，競選團隊的主視覺平實的表現他希望可以整合、團結、進步，也是他對市政的想法，要永續、要美學城市，帶入很多新的元素，一步一步做。

陳時中說，蔣萬安的主視覺「無限」，這是一個想像的空間；他自己是有服務經驗、工作經驗，一步一步的，從衛福部長到2年多的防疫指揮官，現在要投入市政服務，可以讓大家覺得有信心、可靠、放心；蔣萬安沒有行政經驗，但強調無限可能，就看市民如何選擇？

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