蔣萬安、黃珊珊參加北投割稻活動 短暫同台握手致意

台北市副市長黃珊珊（左二）、國民黨台北市長參選人蔣萬安（左一）30日一同出席「2022北投割稻趣」活動，握手致意。（記者塗建榮攝）

2022/07/30 13:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊日前先後到信義區水稻田體驗割稻，當時黃暗酸蔣是「割稻尾」，今天上午2人皆出席北投割稻趣活動，參加祭天儀式後2人握手致意，下田時則巧妙錯開、各自割稻，蔣萬安受訪時說，推廣食農教育、農會活動都是好事，未來將大力推廣都市田園。

台北市政府為推廣關渡水稻文化及農地多元化，上午在公正橋福德宮舉辦北投割稻趣體驗活動，原定比蔣萬安出席時間晚到的黃珊珊，突然提前到場，黃珊珊熱情跟民眾打招呼，約莫過10、20分鐘，講萬安後腳也抵達，熱情民眾高喊，「帥哥」，蔣萬安趨前一一握手，展現親和力。

媒體問黃珊珊日前暗酸他割稻尾，蔣萬安表示，一起推廣食農教育、推廣北農農會的活動，都是好事。接著黃珊珊、蔣萬安一同參加祭天儀式，祈求風調雨順、稻作豐收，短暫「同台」2人簡單握手致意。

祭天儀式結束後，黃珊珊、蔣萬安則跟著各自團隊人員錯開，下田體驗割稻，黃珊珊全副武裝頭戴棒球帽，體驗製作稻草人，蔣萬安也聽著身旁人員的指導，彎下腰收割水稻，懷孕7個月的士林北投區北市議員黃郁芬也到場。

蔣萬安向黃郁芬恭喜，還當場交換他身為二寶爸的育兒經驗，蔣萬安說，黃郁芬現在7個多月的身孕，面臨年底選舉，希望黃照顧好身體，迎接寶寶是非常開心的喜悅，他也分享一些照顧二寶的經驗，相信黃會是稱職的好媽媽。

蔣萬安說，北投割稻趣活動因為疫情停了2年，很高興今年再次舉辦，北投農會每年不管辦海芋季、繡球花季都是推動在地農業，割稻體驗讓親子一起體驗農務，重要是推廣食農教育，大家都關心食安，食物從產地到餐桌每個環節都很重要，孩子親自體驗都市田園是好事，北市應該有更多這樣據點，希望未來可以大力推廣。

國民黨台北市長參選人蔣萬安30日出席「2022北投割稻趣」活動，下田體驗務農。（記者塗建榮攝）

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