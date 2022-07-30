北市每年近40件變電箱爆炸 議員要求總體檢改善

耿葳擔心不少變電箱鄰近住宅，造成隱憂。（耿葳提供）

2022/07/30 12:54

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市中正區紹安街本月16日一座亭置式變電箱無故起火燃燒，台北市議員耿葳追查發現，台北市內有近1萬座的「亭置式變電箱」與「桿上變電箱」，且變電箱爆炸、引發火警的案件，在台北市每年幾乎都有近40件，造成的停電範圍及市民損害輕重不一，公共安全問題已不可忽視，她要求北市產發局與台電進行總體檢，確保民眾用電及居住安全。

台北市產業發展局長林崇傑表示，雖然公用事業單位主管機關是產發局，但台電是由經濟部督導、裁罰，他承諾產發局會找台電開會、做總彙整，三個月內可擬定改善評估計畫，但完成改善的時間要和台電開完會、拿到改善評估計畫才能知道。

耿葳指出，曾有亭置式變電箱在2015年東部外海發生規模6.3地震時爆炸，緊貼的民宅起火燒毀，當時一名老翁命喪火窟；該案經內政部消防署鑑定，指該變電箱內的變壓器，設置時絕緣距離不足，台電設置20年卻完全沒更新，加上地震搖晃位移，造成短路引發內部絕緣油爆炸，延燒到距離不到30公分的民宅。

耿葳說，法官最後判決台電公司需賠償死者260萬元、房東946萬元，這類的變電箱成為威脅市民居住安全的不定時炸彈；台北市「亭置式變電箱」有728座，過去曾因松鼠在變電箱內亂跑、地震、颱風等原因，導致短路爆炸的案件。

耿葳表示，台北市內目前約有9034座「桿上變電箱」，近兩年內曾發生有2021年新北永和因變壓器短路發生三度爆炸起火、2022年基隆因天氣太熱用電過度而爆炸，同時絕緣油伴隨火苗往下導致停放於底下之汽車燒毀、2022年台北市內湖因鳥類叼鐵絲導致短路爆炸，造成周邊3000住戶停電等意外。

耿葳強調，這兩類變電箱通常設置於民眾住家三到四樓高度間，由於設置年代久，乘載的結構沒有明確的耐震或避震規劃，加上內部充斥絕緣油液體，無論是遇到地震導致內部不穩定，又或是用電負荷超載引發的自燃，成為威脅民眾居住安全的不時炸彈。

耿葳要求，針對台北市內緊靠民宅、建築物的「站台式變電箱」、「電桿變電箱」，擬定通盤改善評估計畫，今年年底前，需將年久失修、具危險性的站台式及電桿變電箱全數清點完畢，並明確提出改善期程，確保民眾用電及居住安全。

耿葳擔心不少變電箱鄰近住宅，造成隱憂。（耿葳提供）

耿葳擔心不少變電箱鄰近住宅，造成隱憂。（耿葳提供）

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