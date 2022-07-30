有配套就可行 柯文哲：松山機場是可以遷建的

柯文哲表示，松山機場要搬答案是可以，但這樣要用桃園當出入，第三跑道一定要蓋好，以及台北跟桃園機場間的快捷交通要解決。（記者楊心慧攝）

2022/07/30 12:41

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中一席「內湖交通我來救」的發言，引起台北市長柯文哲、副市長黃珊珊論戰，黃珊珊稱要解決內湖交通問題，須遷建「大路障」松山機場；柯文哲表示，這是大題目，松山機場要搬，答案是可以，但這樣要用桃園當出入，第三跑道一定要蓋好，以及台北跟桃園機場間的快捷交通。

柯文哲今上午前往福林國小，參加「2022年世界少棒聯盟（LLBWS）世界少棒錦標賽」授旗典禮。柯文哲指出，松機遷建要用桃機當出入，包括到離島，這樣桃機第三跑道一定要蓋好，還有第三航廈，以及台北跟桃園機場間的快捷交通，這故事很長，專案會議可講一個鐘頭。

柯文哲指出，若當年高鐵往西移5公里，這問題就解決掉，青埔站往西移5公里直接到中正紀念堂，這樣台北到桃園機場只要17分鐘，不過如果這樣恐怕連機場捷運線都不用蓋，機場捷運如果要蓋，要把土地開發跟機場捷運功能合在一起，每站都停，設計上就很困難。

柯文哲表示，答案是這樣，松山機場理論上可廢掉，但是先決條件是桃園機場要能負擔松山機場功能，至於怎麼做有SOP，這是一個國家層面題目，他認為可行，但要很多配套措施。

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