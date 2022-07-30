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    日頭赤炎炎快「罩」不住卻不能脫 張上淳首度示警：BA.5已初步進入社區

    近期氣溫炎熱很多民眾都直呼口罩快戴不住，行政院首席防疫顧問張上淳表示，BA.5已初步進入社區，還是不能放鬆。（資料照）

    近期氣溫炎熱很多民眾都直呼口罩快戴不住，行政院首席防疫顧問張上淳表示，BA.5已初步進入社區，還是不能放鬆。（資料照）

    2022/07/30 11:59

    〔記者楊媛婷／台北報導〕現在台灣天氣動輒飆升近40度，很多民眾直呼口罩快要戴不住，民眾期待隨著疫苗接種率提升，近期可全面解除口罩令，對此行政院首席防疫顧問張上淳今（30）表示，暫時仍不會放寬口罩，尤其現在Omicron亞變種BA.5已初步進入社區，若大家都放鬆，很快BA.5疫情就會上來。

    指揮中心日前已宣布放寬部分場域的口罩令，如散步、騎機車、騎腳踏車等都可免戴口罩，但隨著近期天氣持續高溫，外界期待是否可更全面放寬口罩令。

    張上淳今天出席台大醫院127週年院慶研討會，會後他接受媒體訪問表示，確實現在在室外戴口罩會比較不舒服，但如果室內有空調戴口罩應該還好，至於口罩令何時可全面放寬還是得看疫情控制到什麼程度，即使要放寬也會採取逐步放寬的方式。

    依中央流行疫情指揮中心公布最新武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種率，第2劑疫苗人口涵蓋率已到85.8%，追加劑人口涵蓋率則已到71.3%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.6%），不過65歲以上長者的追加劑疫苗接種率仍偏低。

    張上淳說，正因為長者疫苗接種率不像部分國家理想，加上BA.5已初步進入台灣社區，如果現在就放鬆措施，可能BA.5疫情就會上來，對於這些還未受到疫苗保護的長者，萬一染疫，就會不幸過世，因此還是得看疫情未來的走向再做滾動調整。

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