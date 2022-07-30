陳時中競選主視覺 3圖形演繹「溝通、團結、進步」

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部，今舉辦主視覺發布記者會，公布主視覺圖案及理念。（記者叢昌瑾攝）

2022/07/30 11:51

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室今（30日）公布競選主視覺，由灰色曲線、向上的綠色箭頭跟黑色的圓形組成，40秒的動態影片呈現溝通、團結、進步3大核心元素，融入環保、永續的概念及城市美學，希望與市民一起行動，讓台北有更新更大的進步與突破。

陳時中今天在市長官邸藝文沙龍表演廳公布「把事做好 台北更好 台灣共好」的競選主視覺設計，呈現3大核心概念；陳時中說，做好城市治理，溝通與合作是第一步，這也是他的強項跟信仰；衝突與對立只會抵銷彼此的能量，唯有由下而上、也由上而下的溝通與合作，才能凝聚共識，消弭歧異。

第2個元素則是整合與團結，一個小小的圓點可以匯聚成無限的圓，做一個有整合與團結能力的市長，每個市民都是要合作的對象；不只要顧好台北，也會擴大與北北基桃的區域整合治理，整合之後團結更有利。

第3個元素是進步與突破，向上的箭頭，是讓台北有更多進步的支點。不只是行動進步，更是反應在思維跟治理的態度上；大家一起行動，讓台北有更新更大的進步與突破。

陳時中說，從過去在牙醫師公會服務，都是抱持「為了成一事而來，不是為了爭位置」，一貫的態度都是要溝通，才有整合，要有謙卑、彎腰的心來請託，成就一個團結合作的圓，才能進步突破，這3元素代表的正是他的特質、跟期待。

競選團隊創意總監是陳時中的兒子陳彥安，主視覺設計何婉君、標準字設計張軒豪；陳彥安說，主視覺希望真實呈現「阿中是一個怎麼樣的人」；從小被教育做每一件事時，要想如何達到雙贏、三贏，設計希望融入阿中的協調特質，保留他最大的真誠跟最多的穩定，讓大家知道他是一個穩定、可以信賴的人。

陳彥安說，媽媽的大提琴音樂聲，從小就是讓他們最安心的音樂，因此融入設計中，展現出最穩定跟安心的支持；這也成為給陳時中的驚喜安排。

民進黨台北市長參選人陳時中競選主視覺出爐。（翻攝陳時中粉專）

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