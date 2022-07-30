公懲會前龍頭罰354萬 上訴二審8/9公開審理

職務法庭判公懲會前委員長石木欽罰俸354萬餘元。（資料照）

2022/07/30 11:45

〔記者吳政峰／台北報導〕職務法庭認定公懲會（現改制懲戒法院）前委員長石木欽2008年介紹兒子購入佳和集團負責人翁茂鍾旗下公司聯亞光電股票100張，6年後陸續賣出獲利了結，違失情節重大，去年底判罰俸354萬餘元。石木欽不服，上訴職務法庭二審，預定8月9日召開言詞辯論庭公開審理。

職務法庭指出，該案定於今年8月9日上午9時30分，於高等法院刑事庭大廈專一法庭公開進行言詞辯論程序。為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫措施，除依「因應 COVID-19 疫情之法院防疫指引」規定外，也參酌「臺灣高等法院因應COVID-19疫情警戒期間法庭旁聽指引」，開放民眾旁聽席4席，另開放法庭延伸區民眾旁聽席6席。

欲請領旁聽證者，須持國民身分證、護照、駕駛執照或全民健康保險卡，於當日上午9時起至台北市博愛路127號刑事庭大廈一樓入口處，依排隊先後填載旁聽證領取表，並查驗身分證件後核發，依序核發專一法庭旁聽證、法庭延伸區旁聽證，額滿為止。

職務法庭表示，領有旁聽證者欲進入法庭及法庭延伸區，應全程佩戴旁聽證，先經安全檢查程序，並於開庭前10分鐘依旁聽證座號入座，旁聽證於出庭時交還。非經審判長許可，不得使用3C產品拍照、攝影、錄音、錄影，且應關閉電源或調整為靜音、震動模式。應自備及全程佩戴口罩，入場前以酒精消毒，每人保持1.5公尺社交距離。

石木欽與翁茂鍾熟識已久，2008年翁涉訟，同年，石介紹兒子買進聯亞光電股票100張，聯亞2014年興櫃掛牌，其子隔年賣股獲利。職務法庭一審認為石明知翁涉案，不能排除自己將來可能承審該案，卻在得知翁要讓售股票，仍讓其子承買獲利，未保持法官廉潔自持形象，致公眾對法官失去信心，損及司法信賴，違反法官倫理規範、法官社交及理財自律事項，應懲戒，判罰俸354萬餘元。

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