陳時中競選主視覺藏親情 兒子當創意總監、太太演奏背景音樂

民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室今（30）天公布競選主視覺。（翻攝陳時中粉專）

2022/07/30 11:01

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室今（30）天公布競選主視覺，由兒子陳彥安擔任創意總監、太太孫婉玲大提琴演奏為音樂背景；陳時中說，很開心兒子願意與他並肩作戰，謝謝太太的默默支持，設計充分體現他平實、溝通與團結的態度。陳彥安表示，設計呈現阿中真誠、穩定，是一個可以依賴的人。

主視覺是一個灰色曲線、向上的綠色箭頭、跟黑色的圓形；陳時中說，這3個元素代表他的特質跟期待，透過溝通與整合，達到團結與合作，帶來進步與突破，並融入環保、永續、美學的元素，希望大家給他機會把事情做好。

陳時中的競選主視覺由兒子陳彥安擔任創意總監、主視覺設計何婉君、標準字設計張軒豪；圖形是一個灰色的弧線、向上的箭頭、跟圓點；動態影片的背景音樂是阿中太太孫婉玲的即興演奏。

陳彥安說，接到競選辦公室的邀請是當仁不讓，過去兩人的專業不同，是平行線，但做事的方法都是把事做好；因為選舉讓彼此的專業可以交集，是很棒的事。陳時中則說，兒子願意與他並肩作戰，很高興也很窩心；意外得知背景音樂是太太的大提琴即興演奏，「謝謝」太太默默的支持。

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