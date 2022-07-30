欠毒債還撩對方女友3P 白目藥腳慘遭下藥凌虐

竹聯幫信堂謝姓男子。（記者劉慶侯翻攝）

2022/07/30 10:03

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫信堂謝姓男子，不滿32歲陳姓小毒販，欠購毒款還敢覬覦他女友美貌，暗中傳訊邀約3P；謝男以美人計將陳誘出，強灌毒品昏迷後塞入轎車後車廂，載往嘉義汽車旅館毆打，勒贖30萬元釋回。台北市刑警大隊偵一隊據報逮捕謝男及黃姓女友等5人到案，並查出謝嫌涉及砸損某診所案，依法移送地檢署偵辦。

警方調查，從事毒品中盤的25歲竹聯幫信堂謝姓男子，因陳姓下游藥腳想購買100包毒品咖啡包，雙方約定16000元交易，但依指定交貨時，陳男以身上僅有13000元為藉口，要求暫時欠款。

不過，讓謝嫌憤怒的是，陳男疑欺負他年紀輕，不僅欠款不還，還在雙方交易過程中，看上他22歲的黃姓女友美艷姿色，暗中屢屢以挑逗性言詞傳訊，邀約她去汽車旅館3P，表明讓謝男戴綠帽子難看。

謝嫌為教訓陳男，將計就計先由黃女把對方邀出，誘騙喝下摻有毒品FM2飲料後，謝男等人再出面痛毆陳男，隨後塞入轎車後車廂，押至嘉義某汽車旅館囚禁，期間再以空氣槍、球棒射擊、毆打凌虐。

最後，謝嫌恐嚇陳男家人交付30萬元遮羞費處理善後，並再強逼陳男簽下10萬元本票，直到陳男家屬先匯款3萬元才釋放對方。

陳男無力負擔後續款項，暗中向北市刑大偵一隊報案；警方蒐證中，意外發現謝嫌曾因友人在基隆某診所看診時，雙方因價錢問題起糾紛結怨，謝嫌為幫友人出口氣，大白天持鋁棒砸毀診所門窗，目無法紀，惡性重大。

北市刑大與中山、文山一分局及基隆市三分局共組專案小組，經數月跟監埋伏蒐證，日前將謝男、黃女等5人檢肅逮捕到案，查扣鋼珠槍、鎮暴槍、手銬、存摺等證物，全案依妨害自由、恐嚇取財、傷害、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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竹聯幫信堂謝姓男子教唆手下砸損基隆某診所。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣鋼珠槍、鎮暴槍、手銬、存摺等證物。（記者劉慶侯翻攝）

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