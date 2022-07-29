勉勵新進外交人員保持熱情 蔡英文：扮演台灣與世界的橋梁

外交部舉辦「第55期外交領事人員、第19期外交行政人員暨僑務委員會僑務人員專業講習班」結訓典禮，總統蔡英文到場致詞勉勵。（外交部提供）

2022/07/29 23:36

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今（29）日下午在臺北賓館舉辦「第55期外交領事人員、第19期外交行政人員暨僑務委員會僑務人員專業講習班」結訓典禮，總統蔡英文親臨會場致詞說，台灣雖然承受來自中國巨大的壓力，但是在國際上並不孤單；她勉勵結訓人員保持對外交工作的熱情，扮演台灣與世界接軌的橋梁，努力展現捍衛國家利益的決心與堅持。

「第55期外交領事人員、第19期外交行政人員暨僑務委員會僑務人員專業講習班」結訓典禮，外交部長吳釗燮、公務人員保障暨培訓委員會主任委員郝培芝、僑務委員會副委員長徐佳青、外交部政務次長曾厚仁、外交部政務次長兼外交學院院長田中光、主任秘書徐儷文、各單位主管及結訓人員親友計約120人出席，共同見證外交工作的傳承。

蔡英文致詞時表示，結訓典禮象徵責任的開始及榮譽的傳承，希望結訓人員以身為台灣的外交人員為榮，全力為台灣的外交打拚。台灣雖然承受來自中國巨大的壓力，但是我國在國際上並不孤單，近年來台灣與友邦及許多理念相近國家的關係大有進展，全世界已經看見台灣存在的價值，以及我國面對挑戰所展現的強韌生命力。

蔡英文強調，台灣的戰略選擇十分清楚，就是與國際主流價值站在一起，讓世界看見台灣，並且重視台灣。外交人員的工作目標非常明確，就是發揮創意、以務實的態度與友邦和理念相近國家攜手合作，一起朝向更堅實的夥伴關係邁進。

蔡英文也勉勵結訓人員，時時刻刻保持對外交工作的熱情，扮演台灣與世界接軌的橋梁，努力展現捍衛國家利益的決心與堅持。

吳釗燮致詞時，除了歡迎結訓人員正式加入外交部，也提醒，「外交」的道路不會輕鬆，卻是對國家、對人民的一份莊嚴承諾。他期許結訓人員成為「有韌性」的外交人員，要瞭解國際局勢變化所帶來的啟示，更要抱持謙虛的態度、持續學習，與身邊的團隊成員密切合作。他也感謝在場觀禮家屬及親友對新進同仁的支持。

蔡英文頒發結訓證書予全體結訓人員，由受訓的學員長代表接受。吳釗燮、兩位次長及主任祕書分別頒獎給訓練總成績優異人員，結訓人員推派代表致感謝詞。

外交部說，「第55期外交領事人員、第19期外交行政人員暨僑務委員會僑務人員專業講習班」共計39名結訓學員，包括35名外交領事人員、2名外交行政人員及2名僑委會薦派的僑務人員，自本年1月17日起分別接受6個月及4個月的專業講習訓練。學員透過多面向課程安排及密集外語訓練，除提升在跨領域、闡述我國外交政策、參與國際會議與談判、模擬演練等專業職能外，並藉由培養正確的學習態度及核心特質，累積作為外交人員應有的知能與素養。

外交部在臺北賓館舉辦「第55期外交領事人員、第19期外交行政人員暨僑務委員會僑務人員專業講習班」結訓典禮，總統蔡英文到場勉勵。（外交部提供）

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