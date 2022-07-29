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    蔡英文今未同框林智堅 林鶴明闢謠：因國際情勢增加公務行程

    民進黨副祕書長林鶴明（見圖）說，因為國際與周邊局勢變化，蔡英文近日增加了許多相關公務活動，調整一些地方行程，以國政優先。（資料照）

    民進黨副祕書長林鶴明（見圖）說，因為國際與周邊局勢變化，蔡英文近日增加了許多相關公務活動，調整一些地方行程，以國政優先。（資料照）

    2022/07/29 21:01

    〔記者陳政宇／台北報導〕總統蔡英文今（29）日取消桃園市龍潭龍元宮的行程，未與林智堅同框，外界揣測是論文案影響。對此，民進黨副祕書長林鶴明晚間澄清，這種說法和實情不符、也是空穴來風，蔡英文雖身兼黨主席，但國家政務和台灣整體的情勢發展，仍是總統最重要的工作。

    林鶴明說，因為國際與周邊局勢的變化，蔡英文近日增加了許多相關公務活動，也因此調整一些地方行程，這些原因只要跟地方的鄉親說明，多數都能理解、也能體諒蔡英文以國政優先的考量。

    林鶴明提到，隨著選戰氣氛增溫，各地方的輔選活動也逐漸增加，包含今、明兩天民進黨婦女部在嘉義舉辦的「台灣女人戰出來」領袖決策營 ，也都有許多的黨公職前往參與，顯見大家對於年底選戰的熱情和支持。事實上，黨部原先也安排蔡英文出席，並搭配輔選行程，但她也因國政繁忙而取消不出席。

    「民進黨是執政黨，總統以國政優先也是負責任的表現」，林鶴明說，黨部會配合應變調整，相信民進黨的全體幹部也都會支持蔡英文以國政為先的考量。

    林鶴明指出，近期坊間民調也顯示，隨著疫情平緩，蔡英文與執政團隊的民調支持度也逐漸回穩，觀察蔡英文近期到地方訪視民意的行程，也都可以感受到民眾的熱情支持，顯見台灣逐步恢復正常生活是可期的，所以，各縣市邀請蔡英文的行程也逐漸增多，各地的爭取也很踴躍熱情。但蔡英文若有國政考量而需要調整行程，民進黨是個大團隊，大家都可以一起來分工協助。

    林鶴明也強調，地方支持者關心桃竹的選情，經過幹部的說明，支持者都認同過去新竹市7年的正向改變，像是新竹動物園的改造成功，大家是有目共睹。如果現在要一竿子全部打翻，是沒有道理的，「林智堅是來解決問題的人，不是製造問題的人」，大家應該整體就事論事來檢討，不該無限上綱，抹煞新竹市這7年多來成功的市政建設。

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