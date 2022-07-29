選前違法轉PO民調稱「夢遊」 前國代上訴反確定噴50萬

最高行政法院認定裁罰於法有據，判鍾淑姬（見圖）敗訴確定。（資料照）

2022/07/29 20:25

〔記者楊國文／台北報導〕前國大代表鍾淑姬被檢舉，在立委選舉投票前不到10天內，在個人臉書轉傳代表時代力量參選新竹市立委高鈺婷民調資料，違反選罷法規定，她辯稱當時是無意識行為，可能因為夢遊所致，仍被裁罰50萬元。她不服裁罰處分，提起行政訴訟，最高行政法院認定裁罰於法有據，判她敗訴確定。

2020年1月1日上午7點，前國大鍾淑姬在個人臉書轉傳「新竹市立委參選人高鈺婷2019年12月31日發表在其臉書的民調資料」，離1月11日下午4點截止的立委選舉投票不到10天，被檢舉違反選罷法。

鍾淑姬指稱，她是在無意識的情況下，在臉書轉傳民調資料，直到選委會通知她接受調查才驚覺此事。她指出，無意助選，本案發生原因應該是她為失眠所苦，依醫生指示吃助眠藥物，不小心發生夢遊症狀所為。

鍾淑姬也辯稱，臉書僅開放給好友觀看，並非給不特定多數人都可觀看，她散布範圍甚小，無影響力。

不過，新竹市選委會認定鍾淑姬違法事證明確，裁罰50萬元。她不服裁罰處分，打行政訴訟。

最高行政法院認為，鍾淑姬曾任國大代表，參選2014年新竹市議員，也是環保運動人士，投票前她的臉書好友多達4100人以上，加上她以臉書轉傳本案貼文的狀態是「公開」，不僅朋友，任何人都可以在臉書看到這篇文章，難保不會影響到選舉，選委會認為她是初犯，違規情節並非重大，以法定最低罰鍰裁罰50萬元並無不當，判她敗訴確定。

本案中，高鈺婷是代表時代力量參選立委，她曾任時代力量黨主席。

選罷法規定，政黨或任何人於投票前10天起到投票時間截止前，均不得以任何方式報導、散布、評論或引述任何民調資料，違反者，可處50萬元至500萬元罰鍰。

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