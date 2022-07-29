不是中國的中！陳時中自曝名字有學問 「持中」做事不偏頗

民進黨台北市長參選人陳時中、市議員參選人梁文傑互贈書籍。（記者何玉華攝）

2022/07/29 19:07

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今晚（29日）出席台北市議員參選人梁文傑在中山區舉辦的相見歡活動，梁文傑贈送他翻譯的書籍《黑手》給陳時中，陳時中回贈他的新書《溫暖的魄力》。陳時中也提到，他名字的「中」字，是父親命名時希望他行事「持中」，公允看待事情。

陳時中說，有人虧他名字的「中」，是不是「中國」的「中」？其實是父親命名希望他「持中」，能夠居中公平看事情，防疫工作也是一樣，不要因為政黨而有所偏頗，而是站在人民的需要上，做最公正的判斷去做，未來他當市長也一樣，服務大家不分藍綠。

陳時中與梁文傑都是建國中學校友，梁文傑本身翻譯書籍，兩人在見面會上戶政書籍；陳時中贈送新書《溫暖的魄力》，梁文傑贈送的是他翻譯的《黑手》。

梁文傑介紹說，《黑手》這本書講中國共產黨怎樣把手伸到世界各國，改變各國的政策走向，甚至用恐嚇的方式也不會讓你覺得痛，不斷恐嚇你，讓你覺得很習慣；很貼切最近舉辦的雙城論壇，共機每天飛來飛去干擾台灣，好像已經被當作正常的事。梁文傑說，一旦把共機擾台當成習慣，就墮入了中國的陷阱。

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