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    首頁　>　臺北市

    藍委葉毓蘭向本報記者求償5000萬 被法院判敗訴

    台北地方法院認為，《自由時報》報導事涉公益且撰稿有經合理查證，判葉毓蘭（見圖）敗訴。（資料照）

    台北地方法院認為，《自由時報》報導事涉公益且撰稿有經合理查證，判葉毓蘭（見圖）敗訴。（資料照）

    2022/07/29 18:48

    〔記者溫于德／台北報導〕本報去年報導國民黨立委葉毓蘭介入港星向華強依親居留案，撰稿記者遭她提告求償5000萬元，本報也須連帶賠償其中200萬元，台北地方法院認為，報導事涉公益且撰稿有經合理查證，今判葉毓蘭敗訴。可上訴。

    判決指，本報去年2月3日以「獨家》協助向華強依親居留 警界出身藍委遊說移民署」為標題，報導據知情人士指出。「一名警界背景出身的國民黨立委熱衷魏向華強依親居留案奔走發生，要求主管機關要讓它過……這些官員因為認識或被教過，都顯得相當為難」。

    葉毓蘭向本報撰稿記者求償5000萬元，要求本報連帶賠償其中200萬元。台北地院指出，向華強是媒體廣為報導的知名人物，向因自身背景及政治屬性，是否適合來台或依親申請的准否，事涉國家政策走向或國家安全，因此廣受社會關注，自然具有高度公共性及公益性。

    北院也說，葉毓蘭身為國會立法委員，極易透過媒體發表意見，足以影響公共事務及政策，故，面對這個公益高度且具時效性的議題，新聞自由必須受到最大程度的保障。

    北院認為，本報記者得知相關消息後經與信任的內部人員求證，所撰寫的內容與查證內容大致相符，已盡到合理查證義務，並未侵害葉毓蘭的人格權、名譽權，今判葉毓蘭敗訴。

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