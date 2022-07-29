無論中國怎麼施壓 巴拉圭大使：堅定維持與台灣邦交

台北市餐廳新推出巴拉圭菜，邀請的巴拉圭駐台大使費卡洛（左5）出席活動並致詞。（記者楊丞彧攝）

2022/07/29 19:23

〔記者楊丞彧／台北報導〕台北市有餐廳新推出巴拉圭菜，今（29）日邀請巴拉圭駐台大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）出席活動推薦並致詞。媒體聯訪時，被問到第三度來台與前兩次有何不同？費卡洛說，託雙邊貿易不斷成長之福，台灣與巴拉圭的雙邊關係現在可說是史上最佳。無論中國強加給拉丁美洲多大的壓力，巴拉圭都會堅定地繼續與台灣維持邦誼。

業者說，巴拉圭位於南美洲中心，是個內陸國家，與阿根廷、巴西與玻利維亞為鄰，優越地理位置及專業住宿和餐飲業，讓巴拉圭首都被視為舉辦活動與會議最理想地點之一。而說到巴拉圭道地美食，包括巴拉圭經典烤肉盤（Asado Paraguayo）、手工巴拉圭豬肉香腸、巴拉圭傳統乳酪麵包（Chipa Argolla）、巴拉圭番石榴餡派（Pasta Frola）傳統巴拉圭木薯牛肉餅（Payaguá Mascada）以及巴拉圭雞肉玉米麵疙瘩（Vorí Vorí de Pollo）都值得一嚐。

費卡洛致詞表示，美食是連結不同國家文化的橋樑，也是歷史最悠久的外交方式，人們透過食物走進各國的關係，這些佳餚展現出巴拉圭文化最豐富的一面。而美食是一種藝術的表現，透過食物更傳達最深刻的文化意涵。從老祖宗時代起，玉米與木薯就是巴拉圭人的主食，成為巴拉圭的美食特色，產出獨一無二的料理，例如巴拉圭肉盤、傳統木薯牛肉餅以及雞肉玉米麵疙瘩。台灣和巴拉圭的美食文化皆極具表現力，凸顯出兩國雖相隔甚遠，但心就像是兄弟一般團結在一起。

媒體聯訪時，被問及烏拉圭堅持與中國談判自由貿易協定（FTA），對於巴拉圭在內的南美洲「南方共同市場」（Mercosur）貿易夥伴將有何影響？費卡洛引述巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo）談話說，只要中國不會以此強迫巴拉圭跟台灣斷交，或藉此干涉巴拉圭內政，他並不反對烏拉圭與中國簽訂FTA。因為中國曾揚言，想跟中國做生意，就要跟台灣斷交。

而中國不斷強化在拉丁美洲的攻勢，有21國加入「一帶一路」，西方是否正在「失去」拉美？費卡洛則以兩點強調，從經貿關係來看，巴拉圭與歐美往來密切。而從公衛角度來看，中國在疫情嚴峻時拒絕給巴拉圭疫苗，而是歐盟與美國一起努力互相幫助，把疫苗給需要的國家。若遭到中國對付，我們會攜手合作一起應對。

被問到這次派駐台灣，與前兩次感覺有何不同？費卡洛指出，託雙邊貿易不斷成長之福，台灣與巴拉圭的雙邊關係現在可說是史上最佳，也希望雙邊關係能不斷地強化。最重要的是，無論中國強加給拉丁美洲多大的壓力，巴拉圭都會堅定地繼續與台灣維持邦交。台巴邦誼穩固，從巴拉圭多次在國際會議上爲我發聲、支持台灣參與也可以為證。

而有關台巴雙邊合作展望，費卡洛提到幾點，包括深化雙邊經貿關係，讓更多台商到巴拉圭投資，另一方面，也讓更多巴拉圭企業到台灣拓展商機。被問到巴拉圭豬肉是否要進口台灣了？費卡洛明快地說，「Sí」（是的）！在今年台灣民眾就能享用到。而巴拉圭的有機產品，包括蔗糖、奇亞籽與芝麻等，很快地也會出口到台灣。至於巴拉圭牛肉，他直言100％天然而且非常多汁，價格也非常具競爭力，相信對台出口也將持續成長。

外交部與國際經濟合作協會（CIECA）共同籌組的「中南美洲友邦經濟合作及商機考察團」，7月中旬赴巴拉圭考察，對於成果，費卡洛提到，雙方簽訂了有關氫能與電動巴士的合作備忘錄（MOU）。費卡洛強調，儘管台灣與巴拉圭地理上的距離相當遙遠，在地球的兩端，但兩國人民的心理上是非常親近的。

台北市餐廳新推出巴拉圭道地佳餚。（記者楊丞彧攝）

台北市餐廳新推出巴拉圭菜，邀請的巴拉圭駐台大使費卡洛（左）出席活動致詞。（記者楊丞彧攝）

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