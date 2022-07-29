拜習熱線通話 洪奇昌：台海安全議題「國際化」是必然效應

美國總統拜登（見圖）28日與中國國家主席習近平通電話。（取自美國總統拜登官方推特）

2022/07/29 16:59

〔記者羅添斌／台北報導〕美國總統拜登與中國總書記習近平進行視訊會議，前海基會董事長丶台灣產經建研社理事長洪奇昌認為，從雙方會後官方新聞稿對於會晤的各自解讀，甚有值得台灣省思之處。他指出，台海安全議題的「國際化」可謂是美中戰略關係典範變遷下的必然的效應，台灣如何積極有效地利用身處地緣政治前線的特殊位置將劣勢盡可能扭轉為相對優勢，既是機會也是挑戰。

洪奇昌表示，新華社在拜習視訊會議後報導指出，「拜登總統願重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持台灣『獨立』。」但按照白宮記者會的內容，拜登總統重申的內容是「美國重申在《台灣關係法》、《三個聯合公報》和《六個保證》指導下對一個中國政策的承諾。」白宮官員還表示，拜登向習近平強調，「美國反對任何一方單方面改變現狀，並致力於維護台海的和平與穩定。」

他認為，事實上，中方從來不會完整引述美方「反對片面改變現狀」的主張，僅部分詮釋為美方不支持台獨，但刻意忽略美方同樣反對中方片面改變現狀：不管是局部性的武力犯台或者全面武統。

洪奇昌表示，至於美方反制中方片面改變現狀的具體措施，就是中方新聞稿所未提及的《台灣關係法》、和「六項保證」。「六項保證」的內容包括：美國未同意設定終止對台軍售日期；未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見；不會在台北與北京之間擔任斡旋角色；未同意修訂《台灣關係法》；未改變關於台灣主權的立場；不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國談判。

他說，美方之所以將過去隱而不宣的「六項保證」拿上檯面，是因為時值美中戰略關係典範變遷的進行式。只要美國政府依然將中國視為戰略競爭者，那麼確保台灣不被納入中國的勢力範圍，是美國印太戰略的一環。

洪奇昌指出，突出「六項保證」意味著美方可以視印太與兩岸情勢彈性詮釋《台灣關係法》，以達到「維護台灣海峽及整個地區的和平與穩定」以及「協助台灣保持足夠的自衛能力」等目的。這是符合美國核心利益的布局。換言之，台海安全議題的「國際化」可謂是美中戰略關係典範變遷下的必然的效應。

他認為，從美中關係變化突出了台灣地緣政治地位，以及Covid-19疫情突出了台灣半導體供應鏈的重要性觀之。台灣越被國際需要就越能維持兩岸安全情勢不至於被片面改變。台灣如何積極有效地利用身處地緣政治前線的特殊位置將劣勢盡可能扭轉為相對優勢，既是機會也是挑戰。

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