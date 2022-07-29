為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    李登輝具強烈台灣主體意識、忍功一流 李安妮：跟農業專業有關

    李登輝基金會董事長李安妮回憶父親李登輝，認為父親具有強烈台灣主體意識、忍功一流，都跟農業專業的出身有關。（記者楊媛婷攝）

    李登輝基金會董事長李安妮回憶父親李登輝，認為父親具有強烈台灣主體意識、忍功一流，都跟農業專業的出身有關。（記者楊媛婷攝）

    2022/07/29 18:15

    〔記者楊媛婷／台北報導〕前總統李登輝明天（30日）逝世滿2周年，被稱為台灣民主之父的他曾表示，若不是農經系的專業訓練，無法做中華民國的總統。一如農作物須扎根於土地，播種、耕種、收成都要等待最好的時機，李登輝次女、李登輝基金會董事長李安妮說，父親具有強烈的台灣主體意識、忍功一流，確實都跟農業專業有關。

    李安妮今天（29日）出席《永遠的農業人─李登輝與臺灣農業》新書發表會，書中不僅呈現李登輝的學思歷程，更透過李登輝傳奇的一生，回顧台灣近百年的農業發展，而農業特性之一，正是需要時間的醞釀跟等待，農業的特性也呼應李登輝的施政布局、政策的推動、政治人才培育，每項幾乎已影響台灣半甲子以上，如現任總統蔡英文就曾擔任前總統李登輝的幕僚。

    李安妮接受記者訪問表示，父親從事政治工作時雖然歷經很多選舉，但都不脫離農業學者出身的特質，深知很多事情都需要「假以時日」，她說，父親深知忍功的重要性，「好的事情也必須要對的時間來做，農業、教育、司法改革都一樣，都要掌握最好的時機。」

    一如農作物無法失根，都要穩穩扎根於土地，李安妮認為，父親具有強烈的台灣主體意識，跟農業的專業訓練有關，「我感受得到父親對原生土地的尊重。」李登輝擔任台灣省主席時，因應農業政策改變，當時省農林廳擬定「台灣省十大傑出專業農民選拔計畫」，獎項名稱不是「台灣省十大傑出農民獎」，而是定為「神農獎」，現在往回看，已可感受突顯主體意識的格局。

    李安妮說，父親是個很愛講話的人，卻又很願意傾聽不同的意見，一如父親擔任總統時，當時修憲時討論要將「山地同胞」稱為「早住民」、「先住民」或「原住民」，父親堅持要正名為「原住民。

    李安妮認為，神農獎的獎項名稱定調也一定經過很多討論，父親也是聽取很多意見後定調，「沒有人是天縱英明，只有眾志成城，領導者更要體認眾志成城的重要性，父親推展政治工作，正因有群非常棒又不講話的幕僚群。」

    在台灣目前政治人物中，李安妮對蔡英文有較高的評價，她說，蔡英文某部分跟父親很像，同樣都不太願意敲鑼打鼓，甚至外界都認為是很冷又沒趣的人，但事實上都是鴨子划水，對於台灣的未來做了非常多私底下的功夫。

    席《永遠的農業人─李登輝與臺灣農業》書的封面就選自李登輝擔任台北市長時，在北投八仙里慰勞幫助農民收割的國軍，他親自操作脫穀機。（記者楊媛婷攝）

    席《永遠的農業人─李登輝與臺灣農業》書的封面就選自李登輝擔任台北市長時，在北投八仙里慰勞幫助農民收割的國軍，他親自操作脫穀機。（記者楊媛婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    《永遠的農業人》記錄李登輝 李安妮：父親矢志讓台灣人都可以有尊嚴吃飽
    2022/07/29 12:57

    《永遠的農業人》記錄李登輝 李安妮：父親矢志讓台灣人都可以有尊嚴吃飽
    李登輝2千多項文物史料捐國史館 辜振甫訪中談話手稿曝光
    2022/07/29 10:37

    李登輝2千多項文物史料捐國史館 辜振甫訪中談話手稿曝光

    新莊在地客指名 榮馥大院廣受好評
    李登輝講空包彈害死共軍少將？ 蘇志誠：劉連昆被抓與李完全無關
    2022/07/24 18:47

    李登輝講空包彈害死共軍少將？ 蘇志誠：劉連昆被抓與李完全無關
    紀念李登輝與安倍晉三 台灣基進「守護民主遺志」音樂會開放民眾索票
    2022/07/23 15:04

    紀念李登輝與安倍晉三 台灣基進「守護民主遺志」音樂會開放民眾索票

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    赴台祭拜夢難圓 安倍李登輝亦師亦父護台日民主
    2022/07/09 09:15

    赴台祭拜夢難圓 安倍李登輝亦師亦父護台日民主
    李登輝墓前悼念 日本自民黨青年局訪團：感念真心相繫的珍貴朋友
    2022/05/04 13:11

    李登輝墓前悼念 日本自民黨青年局訪團：感念真心相繫的珍貴朋友
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播