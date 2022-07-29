李登輝具強烈台灣主體意識、忍功一流 李安妮：跟農業專業有關

李登輝基金會董事長李安妮回憶父親李登輝，認為父親具有強烈台灣主體意識、忍功一流，都跟農業專業的出身有關。（記者楊媛婷攝）

2022/07/29 18:15

〔記者楊媛婷／台北報導〕前總統李登輝明天（30日）逝世滿2周年，被稱為台灣民主之父的他曾表示，若不是農經系的專業訓練，無法做中華民國的總統。一如農作物須扎根於土地，播種、耕種、收成都要等待最好的時機，李登輝次女、李登輝基金會董事長李安妮說，父親具有強烈的台灣主體意識、忍功一流，確實都跟農業專業有關。

李安妮今天（29日）出席《永遠的農業人─李登輝與臺灣農業》新書發表會，書中不僅呈現李登輝的學思歷程，更透過李登輝傳奇的一生，回顧台灣近百年的農業發展，而農業特性之一，正是需要時間的醞釀跟等待，農業的特性也呼應李登輝的施政布局、政策的推動、政治人才培育，每項幾乎已影響台灣半甲子以上，如現任總統蔡英文就曾擔任前總統李登輝的幕僚。

李安妮接受記者訪問表示，父親從事政治工作時雖然歷經很多選舉，但都不脫離農業學者出身的特質，深知很多事情都需要「假以時日」，她說，父親深知忍功的重要性，「好的事情也必須要對的時間來做，農業、教育、司法改革都一樣，都要掌握最好的時機。」

一如農作物無法失根，都要穩穩扎根於土地，李安妮認為，父親具有強烈的台灣主體意識，跟農業的專業訓練有關，「我感受得到父親對原生土地的尊重。」李登輝擔任台灣省主席時，因應農業政策改變，當時省農林廳擬定「台灣省十大傑出專業農民選拔計畫」，獎項名稱不是「台灣省十大傑出農民獎」，而是定為「神農獎」，現在往回看，已可感受突顯主體意識的格局。

李安妮說，父親是個很愛講話的人，卻又很願意傾聽不同的意見，一如父親擔任總統時，當時修憲時討論要將「山地同胞」稱為「早住民」、「先住民」或「原住民」，父親堅持要正名為「原住民。

李安妮認為，神農獎的獎項名稱定調也一定經過很多討論，父親也是聽取很多意見後定調，「沒有人是天縱英明，只有眾志成城，領導者更要體認眾志成城的重要性，父親推展政治工作，正因有群非常棒又不講話的幕僚群。」

在台灣目前政治人物中，李安妮對蔡英文有較高的評價，她說，蔡英文某部分跟父親很像，同樣都不太願意敲鑼打鼓，甚至外界都認為是很冷又沒趣的人，但事實上都是鴨子划水，對於台灣的未來做了非常多私底下的功夫。

席《永遠的農業人─李登輝與臺灣農業》書的封面就選自李登輝擔任台北市長時，在北投八仙里慰勞幫助農民收割的國軍，他親自操作脫穀機。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法