台大不服教師的不續聘決定 憲法法庭：可提行政訴訟

憲法法庭29日宣示111年憲判字第11號判決。（記者吳政峰攝）

2022/07/29 16:39

〔記者吳政峰／台北報導〕台大園藝系一名李姓助理教授2015年任職屆滿8年未升等，被校方決議不續聘。李師不服，提起申訴成功，換台大不滿，改向教育部提起再申訴，被駁回後提起行政訴訟，未料，最高行政法院為此召開庭長法官聯席會議，決議「大學不得對再申訴的結果提起訴訟」，據此駁回其訴。台大聲請釋憲，憲法法庭29日為此做成111憲判字第11號，宣告該決議違憲，即日失效。

李師任職滿8年未升等，2015年經台大學校教師評審委員會決議不予續聘，李師不服，向台大學校教師申訴評議委員會提起申訴成功，不續聘決定獲得撤銷。換台大不服，向教育部中央教師申訴評議委員會提起再申訴，被駁回後，台大仍不服，遂提起行政訴訟。

最高行政法院2017年6月27日為本案召開庭長法官聯席會議，決議大學不得就再申訴結果提起行政訴訟，以符合教師法創設申訴及再申訴的特別行政救濟制度要旨，合議庭根據該決議駁回台大告訴確定。

台大質疑該次庭長法官聯席會議決議曲解教師法相關規定，且禁止公立大學提起行政訴訟，已侵害其受憲法保障的學術自由及大學自治權，有違憲疑義，2017年11月聲請釋憲。

憲法法庭29日宣判，該決議有關於公立大學不服教育部對於不續聘的再申訴決定，禁止提起行政訴訟部分，已牴觸憲法第11條保障的學術自由及16條保障的訴訟權意旨，即起失效，不得再援用，換言之，台大可針對李師的案件提起行政訴訟，惟李師已升等成功，提告無實益，故本案影響的是日後公立大學對於教師不續聘案的權益。

憲法法庭說明，公立大學對所屬教師的不續聘措施，其性質是公立大學單純立於聘約當事人地位，所做成的契約上意思表示，為了解決此措施爭議的再申訴決定，公立大學如認侵害大學聘任教師自治權，自得針對不予維持其不予續聘決定再申訴決定，循序提起行政訴訟。

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