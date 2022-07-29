花東鐵路雙軌電氣化計畫明年實質動工，目標2027年10月全線通車。圖為完工模擬圖。（鐵道局提供）

2022/07/29 17:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕花東鐵路於2014年6月完成電氣化通車後，提升東部鐵路運能及運輸效率後，交通部鐵道局表示，為因應花東地區未來不斷增加的運輸需求，提升台鐵花東鐵路運輸能量，並兼顧環境永續與觀光發展，行政院於2021年4月核定花東地區鐵路雙軌電氣化計畫，以滿足民眾返鄉及觀光需求。該計畫各工程將於今年底前陸續發包，預計明年就可全面進入實質施工階段，2027年10月全線通車。

花東地區鐵路雙軌電氣化計畫範圍從台鐵花蓮站至知本站間，總經費為456.27億元，需雙軌化的路段長達112.65公里，期程從2021年5月至2028年4月，目標於2027年10月全線通車。

鐵道局東部工程處副處長夏恒仁表示，該計畫主要工程內容為單軌路線進行雙軌化，並配合雙軌化進行各車站再改善、更新號誌系統、增設雙軌機電系統及路線曲線改善等；由於計畫路線狹長，且必須維持花東線既有單線路線的正常營運，大部分工作須於夜間施工或臨軌作業，作業時間非常短，只能一小段一小段慢慢做，等於試穿著衣服改衣服，困難度極高。

夏恒仁指出，完工後有87%路段都能讓台鐵列車行駛到130公里，其餘未改善路段主要是牽涉用地取得的問題，只要是曲率半徑較小的彎道路段，旁邊用地能取得的部分都會改善。

另外，對於沿線老舊橋梁這次計畫中也會一併更新，預計新建、改建共29座長跨橋、106座小橋涵；沿線遇到路堤、路塹、擋土牆的部分都會使用大地工程處理，電力設備也會一併更新。

鐵道局表示，雙軌電氣化計畫預計今年底辦理7個主要土建標、8個機電標發包作業，明年可全面進入實質施工階段；計畫完成後可提升鐵路運輸效率、互為備援、擴充運能（每小時行駛2-3班提升至7-8班），行車時間縮短（花東對號列車節省12分鐘）、班次增加，可大幅提升區內與聯外運輸需求，解決一票難求問題，更可帶動花東地區觀光與經濟發展。

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