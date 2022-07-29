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    歷時5年投5千萬 科教館「生物多樣性常設展」今全新開幕

    歷時5年以上、投入5千萬元，科教館「生物多樣性常設展廳」今日全新開幕，前館長朱楠賢（左四）及陳雪玉（左三）回娘家共賀。（科教館提供）

    歷時5年以上、投入5千萬元，科教館「生物多樣性常設展廳」今日全新開幕，前館長朱楠賢（左四）及陳雪玉（左三）回娘家共賀。（科教館提供）

    2022/07/29 16:57

    〔記者林曉雲／台北報導〕為喚起大眾對於自然生態的保護意識，國立台灣科學教育館歷時5年以上籌畫、投入5千萬元打造「生物多樣性常設展廳」、「找家HOMING：回到人與萬物共存的希望星球常設展」今日全新開幕，約1700件標本與展品，將帶領大小朋友認識大自然的奧妙及文化的豐富性。

    科教館前館長們回娘家共賀，銓敘部政次朱楠賢致詞時表示，科教館以動手做為主，典藏的東西不多，是一點一滴慢慢累積，因此科教館可以有「生物多樣性常設展廳」，讓北部的師生及家長可以善用，相當的難得。

    教育部青年署署長陳雪玉致詞表示，生物多樣性常設展是一棒接一棒終於完成，非常不容易，在展品收藏的過程中，結合了台大、部落、動物園等國內單位力量，兼具靜態、動態及五感，科教館也與海洋生物館合作自製魚類標本，令人感動，使科教館成為環境教育的重要基地。

    科教館館長劉火欽說，今日能順利開展，「種稻和施肥」的是2位前館長朱楠賢和陳雪玉，到他上任館長是「收割」、負責後續的維運，科教館定位為新奇有趣互動好玩的科學探索基地，民眾觀展時還可以用到嗅覺，展場內有很多顯微鏡，由志工老師協助孩子可用顯微鏡去觀察探索。

    民眾一進入展場，會感覺到刻意偏黑的入口，科教館藉此試圖讓觀眾靜下心來聆聽藝術家蕭聖健的作品「夏夜」，被廢棄遺忘的舊木凳、墨線和廢鐵、馬達等機械零件組成的一座座聲音裝置，鳴唱回憶中鄉間夜裡會有的蛙鳴及蟲鳴、鳥叫。

    展區「療癒的居所」透過半掩的門片，展出奇幻的生態公寓場景，由國立清華大學生命科學系教授李家維團隊開發的「原色植物標本保存技術」，保留植物原始顏色和立體形態；台大植物病理與微生物學系教授沈湯龍團隊製作的真菌標本與蟲草，展現了微生物的生物多樣性。

    此外還有林試所提供木製玩具及設計師設計的木製家具，以及來自屏東辜嚴倬雲植物保種中心的苔蘚植物生態系統活體展示，可觀察苔類、蘚類、角蘚類的差別。

    在常設展中，展出「路殺動物及特生中心通報系統」，吸引小朋友專注地觀察。（科教館提供）

    在常設展中，展出「路殺動物及特生中心通報系統」，吸引小朋友專注地觀察。（科教館提供）

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