為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    邱國正宣布「漢光38號」演習結束 肯定全體官兵參演努力

    國軍「漢光38號」實兵演習重頭戲為「聯合截擊作戰」演練，圖為繼光軍艦射擊「標準一型」防空飛彈。（記者涂鉅旻攝）

    國軍「漢光38號」實兵演習重頭戲為「聯合截擊作戰」演練，圖為繼光軍艦射擊「標準一型」防空飛彈。（記者涂鉅旻攝）

    2022/07/29 16:00

    〔記者吳書緯／台北報導〕國軍年度重要軍演「漢光38號」實兵演習自25日展開為期5天4夜的實兵操演。國防部長邱國正今日主持「漢光38號」實兵演習結束精神講話，代表三軍統帥蔡英文總統，肯定全體官兵參演表現與努力，期勉各級幹部持續發揮組織功能，利用各項訓練時機，強化組織運用作為，必能發揮具體成效，並宣布演習正式結束。

    總統蔡英文本週登上基隆級驅逐艦基隆軍艦，全程視導國防部「聯合截擊作戰實彈操演」，蔡總統於視導演訓後發表談話表示，感謝全體水面作戰支隊弟兄姊妹精實的操演，展現中華民國國軍保家衛國的能力和決心，「我們一起繼續努力守護家園」，「Good Job」！

    邱國正今日主持「漢光38號」實兵演習結束精神講話表示，實兵演習的目的，在於驗證部隊平日訓練的成果，除了戰備部隊遭遇緊急狀況時，能否迅速到位；更驗證各級幹部的指揮能力，與組織功能成效。組織的運用，必須結合平日各項勤務與教育訓練，如發現缺失或功能不彰，應藉由教育訓練加以強化，進而確保官兵「權益不受損，身心不受傷」。

    邱國正指出，國軍「漢光演習」行之有年，無論兵推方式的改變、演習時間的調配或操演重點的配置，目的都在透過兵棋推演，發掘潛在問題，在實兵操演中做驗證。這幾年來演習持續進步，相信每位幹部與官兵，都有很大的收穫。

    空軍在漢光演習期間執行「夜間潛力裝掛作業」，F16戰機在佳山基地洞庫停機坪上掛載了AIM-120中程空對空對空飛彈（上，白色彈頭罩）丶AIM-9短程空對空飛彈（中，黃色彈頭罩），以及空射型魚叉反艦飛彈（下，紅色彈頭罩），採取「制海作戰」模式掛載。圖：取自中華民國空軍臉書專頁。

    空軍在漢光演習期間執行「夜間潛力裝掛作業」，F16戰機在佳山基地洞庫停機坪上掛載了AIM-120中程空對空對空飛彈（上，白色彈頭罩）丶AIM-9短程空對空飛彈（中，黃色彈頭罩），以及空射型魚叉反艦飛彈（下，紅色彈頭罩），採取「制海作戰」模式掛載。圖：取自中華民國空軍臉書專頁。

    陸軍澎防部在漢光演習期間進行聯合反登陸作戰演練，並以戰車實彈射擊。（軍聞社提供）

    陸軍澎防部在漢光演習期間進行聯合反登陸作戰演練，並以戰車實彈射擊。（軍聞社提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雲豹甲車從民航客機群中殺出 松山機場反機降作戰演練場面震撼
    2022/07/29 12:30

    雲豹甲車從民航客機群中殺出 松山機場反機降作戰演練場面震撼
    漏網鏡頭》機場反空機降作戰演練 白色塗裝CM21裝甲車超吸睛
    2022/07/29 10:20

    漏網鏡頭》機場反空機降作戰演練 白色塗裝CM21裝甲車超吸睛

    南山廣場旁千坪角地 穩坐西門路地王
    漢光演習Day4 防衛國土 灘頭殲敵
    2022/07/29 05:30

    漢光演習Day4 防衛國土 灘頭殲敵
    共軍偵蒐？不明無人機兩度飛越東引 駐軍射擊信號彈驅離
    2022/07/28 20:50

    共軍偵蒐？不明無人機兩度飛越東引 駐軍射擊信號彈驅離

    買蘇澳「牡羊座」抽超跑 813抽幸運兒
    漢光演習「反擊作戰」 陸軍第二戰區重裝殲敵
    2022/07/28 12:30

    漢光演習「反擊作戰」 陸軍第二戰區重裝殲敵
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播