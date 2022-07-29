邱國正宣布「漢光38號」演習結束 肯定全體官兵參演努力

國軍「漢光38號」實兵演習重頭戲為「聯合截擊作戰」演練，圖為繼光軍艦射擊「標準一型」防空飛彈。（記者涂鉅旻攝）

2022/07/29 16:00

〔記者吳書緯／台北報導〕國軍年度重要軍演「漢光38號」實兵演習自25日展開為期5天4夜的實兵操演。國防部長邱國正今日主持「漢光38號」實兵演習結束精神講話，代表三軍統帥蔡英文總統，肯定全體官兵參演表現與努力，期勉各級幹部持續發揮組織功能，利用各項訓練時機，強化組織運用作為，必能發揮具體成效，並宣布演習正式結束。

總統蔡英文本週登上基隆級驅逐艦基隆軍艦，全程視導國防部「聯合截擊作戰實彈操演」，蔡總統於視導演訓後發表談話表示，感謝全體水面作戰支隊弟兄姊妹精實的操演，展現中華民國國軍保家衛國的能力和決心，「我們一起繼續努力守護家園」，「Good Job」！

邱國正今日主持「漢光38號」實兵演習結束精神講話表示，實兵演習的目的，在於驗證部隊平日訓練的成果，除了戰備部隊遭遇緊急狀況時，能否迅速到位；更驗證各級幹部的指揮能力，與組織功能成效。組織的運用，必須結合平日各項勤務與教育訓練，如發現缺失或功能不彰，應藉由教育訓練加以強化，進而確保官兵「權益不受損，身心不受傷」。

邱國正指出，國軍「漢光演習」行之有年，無論兵推方式的改變、演習時間的調配或操演重點的配置，目的都在透過兵棋推演，發掘潛在問題，在實兵操演中做驗證。這幾年來演習持續進步，相信每位幹部與官兵，都有很大的收穫。

空軍在漢光演習期間執行「夜間潛力裝掛作業」，F16戰機在佳山基地洞庫停機坪上掛載了AIM-120中程空對空對空飛彈（上，白色彈頭罩）丶AIM-9短程空對空飛彈（中，黃色彈頭罩），以及空射型魚叉反艦飛彈（下，紅色彈頭罩），採取「制海作戰」模式掛載。圖：取自中華民國空軍臉書專頁。

陸軍澎防部在漢光演習期間進行聯合反登陸作戰演練，並以戰車實彈射擊。（軍聞社提供）

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