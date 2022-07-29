北市議會「陳信瑜爭議」專案小組決議 首長特別費索資須提供

台北市議會專案調查小組召開第4次會議，審查北市勞動局陳信瑜爭議等內容。（記者蔡亞樺攝）

2022/07/29 16:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市勞動局長陳信瑜涉行政不中立及使用特支費等爭議，台北市議會專案調查小組今日召開第4次會議，通過議會法規室擬訂「議員調閱資料處理準則」草案，決議首長特別費明細索資必須提供，預定8月9日送大會，通過後將交付台北市政府研訂新版本，且修正時送議會備查。

議會5月4日組專案小組調查陳信瑜爭議，由各黨指派市議員、共9名議員組成專案小組，5月11日召開第一次會議，但專案小組每次開會，北市府屢屢拒絕提供特別費明細，專案小組日前也要求市府訂定索資規範草案，供小組參考，但市府提出2次版本，議員不滿無法接受。

專案小組與議會法規室依北市府2015年訂定「市議會及議員索資處理指引」，修正個別資料公開方式及時間、涉及特定個人資料處理方式等內容，自訂「台北市政府暨所屬各機關辦理台北市議會及議員調閱資料處理準則」草案，今天在專案小組在民政委員會開會進行討論。

專案小組召集人王欣儀表示，專案小組索取勞動局長的特別費資料，市府都拒絕提供明細，但小組審查過程已經有重大進展，未來首長特別費明細不是機密文件，議員索資市府都必須提供。

北市法務局長袁秀慧則指出，議會自訂版本跟市府法務局2015年版本，兩者最大差別在於，市府是依照行政程序做「行政規則」，行政機關上級對下級有解釋法令與行使裁量權的統一規範，而議會提出是「法規命令」，須適用中央法令，地方不能違反中央法規及憲法，無法呈現法律不允許的內容，因此行政規則會比較有彈性。

經過1個多小時討論，專案小組通過議會法規室訂定「市議會及議員調閱資料處理準則」草案，專案小組表示，後續將修訂確認文字後，預定8月9日送議會大會審議，若通過將送北市府研議訂定新指引，且可成行政規則，但未來要制定或修正內容都須送議會備查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法