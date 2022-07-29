女荷官改經營博弈網站客服機房 警逮53人查扣千萬現金

徐姓、黃姓姊妹淘被送辦。（記者邱俊福翻攝）

2022/07/29 16:48

〔記者邱俊福／台北報導〕曾在澳門賭場擔任荷官的徐姓、黃姓姊妹淘，涉嫌轉業在北市東區商辦設立3家科技公司，實際從事境外4家博弈網站的文字客服，以及賭網後台維護工作，每月收取千萬元的公司營運費用，刑事局偵二大隊第一隊據報蒐證後，今天宣布將該集團搗破，逮捕徐、黃與旗下員工等53人送辦，並查扣正要發薪水的一千多萬元現金。

警方調查，兩年前開始，38歲徐女糾合黃女成立3家科技公司為掩護，分別進駐北市信義區及大安區高級商辦，之後由徐女在網路以每月月薪4萬至6萬元，招募客服員工，協助主機設置在菲律賓的「新葡京」、「米高梅」、「澳門威尼斯人」及「至尊體育」等博弈網站之文字客服，即負責解決賭博網站賭客詢問的問題，同時維護網站後台的穩定。

這些賭場以提供百家樂、撲克牌、21點、拉霸機及各式運動賽事等玩法為主，提供中國賭客線上博弈。

警方據報後，經長期蒐證，上月14日前往北市信義區及大安區等9處同步執行搜索拘提，逮徐、黃與員工的53人到案，查扣現金1095萬多元，以及筆電、主機、手機、公司資料、員工薪資表、存摺、出入金教學及行動網卡等大批贓證物。

警方初估，該博弈網站客服集團經營兩年來，賭客投注金額高達人民幣200億元（約台幣800多億元），會員2萬多名，詢後依賭博及洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方查扣現金1095萬多元，以及筆電、主機、手機、公司資料、員工薪資表、存摺、出入金教學及行動網卡等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

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