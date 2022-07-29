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    又有炸彈威脅今要炸台鐵車站、總統府 台鐵局報警處理

    又有炸彈威脅今日要炸台鐵車站、總統府，台鐵局已報警處理，並通報車站多注意。（資料照）

    又有炸彈威脅今日要炸台鐵車站、總統府，台鐵局已報警處理，並通報車站多注意。（資料照）

    2022/07/29 16:10

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕又有民眾恐嚇要炸台鐵、總統府，台鐵局表示，昨日晚間鐵道局的局長信箱，有收到一名孫姓民眾留言，揚言要在今天上午炸高雄車站外，還要北上在下午3點炸總統府；鐵道局在收到留言後就轉給台鐵局、台灣高鐵公司，台鐵局收到後隨即依照SOP通報鐵路警察，以及南部多個車站留意。

    台鐵過往時常收到各種恐嚇訊息，像是去年11月26日就有收到要從台中站進站，搭乘北上區間車並放置炸彈，中午12點要準時引爆，當中也提及會在高鐵放置炸彈。去年11月30日收到恐嚇信，說要從屏東進站，持瓦斯罐、開山刀等危險物品，劫持車輛北上去攻擊總統府。去年12月9日收到要發動載有砂石及油料的曳引車、聯結車到南部平交道撞擊列車等，所幸各種恐嚇情況都未真的發生。

    台鐵局表示，過去時常會收到各種恐嚇留言，不過後續推認證機制後，數量就減少許多，這次是第一次聽到要恐嚇台鐵，結果跑去鐵道局局長信箱留言的情況。另外，依據它留言內容，包含上午要炸高雄車站、下午要炸總統府，預告的時間點都已經過了，目前為止都還未發現異常狀況，雖然可能是「詐彈」，不過仍持續請高雄市相關車站要留意有無異狀。

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