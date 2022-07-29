陳時中批北市8年蓋不出一條捷運 黃珊珊酸：查清楚再說比較好

黃珊珊今出席「台北友故事」活動宣傳記者會。（北市府提供）

2022/07/29 16:21

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長參選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安近日為台北市內湖交通問題唇槍舌戰，陳時中昨表示，內湖交通是歷史共業，沒有必要口水戰，但也批評台北市過去8年蓋不出一條捷運；黃珊珊今酸陳時中先查清楚再說比較好，強調台北市正在蓋萬大線，環狀線也正在招標，捷運工程處每天都在做工程。

黃珊珊今出席「台北友故事」活動宣傳記者會，談到內湖交通，她表示，內湖交通的改善分為短、中、長期，柯文哲上任也做了不少措施改善交通，像是拓寬民權大橋；但黃珊珊也說，從內湖到松山要經由兩條橋，若要從港墘路蓋橋就要討論松機存廢，不過這屬中央。

黃珊珊指出，柯文哲上任時曾開一場論壇，提到若要遷建松機要等桃園機場捷運、桃機第三航廈跑道完工，現在機捷已通車，聽說航廈和跑道要蓋15年，現在8年過去仍沒下文，她也呼籲陳時中應該要搞清楚，遷不遷建是中央決定，並非北市府可以決定。

黃珊珊表示，內湖捷運也有歷史，當初議員爭取高運量的地下化方式，但當時中央執政的是前總統陳水扁，主張不照原核定計畫就收回預算，無奈議會表決時選區議員表決輸了，只能接受高架的中運量方式，如果當初蓋的是高運量的地下化方式，運量就不是今天這樣。

黃珊珊認為，20幾年前內湖只是是輕工業區，但如今人口越來越多，從6萬人到最後進來15萬人，導致塞車的問題，目前只能做到不惡化，如果大家有新的好方案歡迎提出，不過內湖和內科不一樣，內湖科學園區上下班時間會塞車，但整個內湖交通四通八達非常方便，她也呼籲不要汙名化內湖。

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