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    首頁　>　臺北市

    旅客入境通關更快了！7/30起取消轉機行李、客機貨艙消毒作業

    中央流行疫情指揮中心宣布自7月30日0時起，客機的貨艙不用消毒，預期將可減少旅客通關的時間約40-50分。（資料照，桃機公司提供）

    中央流行疫情指揮中心宣布自7月30日0時起，客機的貨艙不用消毒，預期將可減少旅客通關的時間約40-50分。（資料照，桃機公司提供）

    2022/07/29 14:48

    〔記者楊媛婷／台北報導〕因應現今國內外疫情與防疫效益，中央流行疫情指揮中心今（29）宣布，經專家會議討論後，自30日0時起取消客機貨艙的消毒作業，轉機行李也不用消毒，只保留行李上輸送帶時的噴灑消毒，評估將可減少40到50分鐘的通關時間，不過考量入境旅客採檢陽性率高，且多為Omicron亞變種BA.5，因此仍保留客艙消毒作業。

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，交通部民航局訂定航空器消毒清潔指引，其中包含客機的貨艙都必須消毒並靜置一段時間，這過程就需要40到50分鐘的時間。

    指揮中心發言人莊人祥於疫情記者會上表示，考量疫情現況，以及為了不影響機場作業效率，加上現在機場工作人員都有適當防護與定期監測等配套措施，自30日0時起取消客機的貨艙消毒作業，轉機行李不用再消毒，只保留行李上輸送帶時的噴灑消毒作業。

    客機的客艙部分則仍維持消毒作業，莊人祥說，經專家討論後認為，這是因為入境旅客採檢陽性率還是高，因此仍保留客艙消毒的程序，之後會再滾動性檢討。

    旅客於機場入境時，必須上「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」填寫相關資料，不過傳出該系統曾於7月16日時出現當機。指揮官王必勝表示，系統故障的第一時間現場人員就有回報指揮中心，經查是機房出現問題，在系統尚未正常前改採人工作業模式，經排除問題後，當天系統就恢復正常，未來除加強機房維護外，也會再設計離線作業系統，若機房發生問題就可用離線作業模式處理。

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