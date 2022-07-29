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    首頁　>　臺北市

    新竹球場年底完工事證 國民黨團今送交竹檢、監察院查辦

    立院國民黨團今天召開記者會續打民進黨桃園市長參選人林智堅，國民黨團副書記長洪孟楷表示，林智堅論文門24天說不清楚，球場門更是謊話連篇。（立院國民黨團提供）

    立院國民黨團今天召開記者會續打民進黨桃園市長參選人林智堅，國民黨團副書記長洪孟楷表示，林智堅論文門24天說不清楚，球場門更是謊話連篇。（立院國民黨團提供）

    2022/07/29 16:04

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立院國民黨團今天召開記者會續批民進黨桃園市長參選人林智堅，國民黨團副書記長洪孟楷表示，林智堅論文門24天說不清楚，球場門更是謊話連篇。而市立棒球場今年底才完工，誰讓職棒球員在「工地」打球？國民黨團今將「109年新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄」送交竹檢和監察院查辦。

    洪孟楷表示，7月22、23日新竹球場開打職棒，根本不是新竹市政府所說的工程「收尾中」，根據109年新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄顯示，在6月30日，追加契約金額從原本8億2千多萬元，設計追加到11億3千多萬元，市政府與營造商共同同意變更完工日期從原本6月30日，變更為111年12月31日。

    洪孟楷指出，新竹市政府早在2年前就知道，市立棒球場要在今年底才完工，追加預算總計12億元，換言之，市立棒球場是在施工中的球場，而誰讓職棒球員在「工地」打球？中華職棒會場蔡其昌怎會同意在未完工的球場舉辦正式賽事？球員的安全、球迷的安全在哪裡？有顧及到職棒球員的運動生涯嗎？

    此外，洪孟楷說，林智堅明明知道球場要到年底才會完工，誰批准施工中的球場提前使用？什麼時間批准的？竹檢已經展開調查，呼籲監察院也該動起來。

    立院國民黨團今將「109年新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄」送交竹檢和監察院查辦。（立院國民黨團提供）

    立院國民黨團今將「109年新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄」送交竹檢和監察院查辦。（立院國民黨團提供）

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