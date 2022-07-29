中重症+140！兒童MIS-C一口氣多8人 2人合併輪狀病毒、黴漿菌感染

今天新增140例中重症案例，其中一口氣新增8例MIS-C（兒童多系統發炎症候群）重症案例。（指揮中心提供）

2022/07/29 14:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情仍未降，今天新增140例中重症案例，其中一口氣新增8例MIS-C（兒童多系統發炎症候群）重症案例，有2名兒童還合併肺炎黴漿菌、輪狀病毒感染。

今天一口氣新增8例MIS-C案例，年齡從2歲到11歲之間，包括5男3女，確診武肺的時間從5月13日到7月14日之間，MIS-C發病日從6月8日到7月22日之間，目前已有5人出院，3人仍在住院中。

一名3歲男童在本月5日確診武肺，16日起陸續有發燒、嘔吐、腹瀉、食慾和活力下降等症狀，20日急診診斷有急性腸胃炎住院，且檢查發現輪狀病毒抗原陽性，抽血檢查發現發炎和血栓指數升高，也確診MIS-C，目前仍在一般病房觀察。

另外一名8歲女童沒有慢性病史，曾接種過2劑武肺疫苗，本月確診武肺，之後還出現發燒、皮疹、咳嗽、流鼻水，急診照X光發現有輕微肺炎，且肺炎黴漿菌抗體快篩陽性，診斷有黴漿菌感染，以及疑似MIS-C確診病住進加護病房，昨天轉入一般病房並持續住院中。

另外，今天也新增57人死亡，最年輕的案例是一名30多歲的男性，曾接種過3劑武肺疫苗，有創傷性腦出血病史且長期臥床，最後是有肺炎併呼吸衰竭、蜂窩性組織炎過世。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法