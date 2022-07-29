鼠尾草？飛行草？夢境草？都是毒品！北市警破獲全國首宗販賣案

墨西哥鼠尾草（記者劉慶侯翻攝）

2022/07/29 14:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊宣佈破獲全國首宗販售墨西哥鼠尾草，逮捕在網路刊登販售消息的43歲李姓女子，起獲墨西哥鼠尾草796.6公克，訊後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方表示，墨西哥鼠尾草（Salvia divinorun）主要成分為「沙維諾林A」（Salvinorin A），是一種新興影響精神物質（NPS），施用者吸入後會產生短暫但強烈類似大麻、LSD、愷他命的迷幻作用，經常施用恐導致精神障礙及精神分裂症狀。

近年警方緝毒時，發現有國內毒品人口將之視為大麻的替代品，因此法務部為預防濫用造成毒害，除管制進口外，已於111年7月4日公告將「墨西哥鼠尾草（Salvia divinorun）」及「沙維諾林A」（Salvinorin A）增列為第三級毒品。

北市刑警大隊毒緝中心日前執行網路巡邏，發現網路購物平台上有賣家刊登販售「鼠尾草、飛行草、夢境草」等訊息，經調查後鎖定家住新北市板橋區的李女涉有重嫌，

經前往取締當場查獲李女住處內的毒品倉庫，查扣墨西哥鼠尾草796.6公克、毒品分裝袋204個及電子磅秤等證物。

警訊中，李女供稱是從事網拍工作，平日販售菸斗和鼠尾草。她供稱並不知鼠尾草被列為第三級毒品。警方在全案詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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乾燥後的墨西哥鼠尾草和分裝袋。（記者劉慶侯翻攝）

李女在網上刊登販售訊息。（記者劉慶侯翻攝）

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