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    首頁　>　臺北市

    2部會宣導交通安全 路權團體踢館批做秀

    交通部今攜手內政部宣導交安，場外遭路權團體踢館批做秀。（記者鄭瑋奇攝）

    交通部今攜手內政部宣導交安，場外遭路權團體踢館批做秀。（記者鄭瑋奇攝）

    2022/07/29 13:55

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部與內政部今日舉辦「交通安全英熊聯盟」記者會，宣布第三季交安重點、宣示要提升交通安全。不過場外有機車路權團體與多位台北市議員參選人踢館，認為記者會只是在摸頭與作秀，缺乏真正保障機車、自行車和行人等弱勢用路人的安全及用路權益的作用。

    台灣機車路權促進會公關主任劉成謙表示，2部今日共同宣導交通安全三不行，不超速、不無照、不逼車，卻不檢討道路速限設置是否合理，只是不斷宣導不超速；對於不逼車也沒有檢討認定方式，無法保障騎士安全。機促會要重申5大訴求，除了蘇花改外還有南迴改等多條省道，都要還給機車行駛權益、修正道路交通安全規則99條、廢除區間測速、改善道路工程、讓人民加入道安會並參與交通決策等。

    前來聲援的金色力量台北市士林北投區市議員參選人王郁揚表示，今天交通部安全駕駛宣導記者會都在做秀，交通部長王國材應開放民間參與道安會、公開道安會委員遴選標準與名單以及公開會議逐字稿，還給人民安全的用路環境。

    時代力量台北市松山信義區市議員參選人林柏勛說，回顧多次的民團訴求，交通部仍然以制式內容回應，這次交通部、內政部一起舉辦大型的記者會仍屬於宣示性的政治表演，兩個部會相加卻惹罵名，完美詮釋一加一居然可以小於一的政府施為；呼籲部會之間不要再作秀，而是痛定思痛來實質合作，並搭配立院執政優勢，來改善交通治安、交通平權。

    時代力量台北市士林北投區市議員參選人劉仕傑表示，現今政府只著重在後端交通執法的做法，不但疲於奔命，更缺乏實際效益，交通改革的3E原則，應是交通教育（Education）和交通工程（Engineering）為先，其次才是交通執法（Enforcement）。

    時代力量台北市文山大安區市議員參選人林泓泰表示，在台灣輪子的數量決定了說話的聲量，所以面對機車、自行車、行人等弱勢，交通單位都拿不出實質有效的改變措施。

    機促會強調，交通部與內政部不應再著重無意義的政治表演，就像之前被各界抨擊的舉手過馬路宣導，或是今日的交通安全英熊聯盟記者會；應該要傾聽民意，讓民間團體參與交通決策，並從制度面和工程面通盤檢討對機車、自行車和行人等弱勢用路人不友善之處，才能真正落實交通安全的理想。

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