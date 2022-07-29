為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市動物園整修分派枝葉「加菜」 非洲象聽音卡位找食物

    非洲象聽到保育員拖桑樹葉發出的聲音，興奮到眼睛和耳朵都打開了（左「千惠」、右「美代」）。（台北市立動物園提供）

    非洲象聽到保育員拖桑樹葉發出的聲音，興奮到眼睛和耳朵都打開了（左「千惠」、右「美代」）。（台北市立動物園提供）

    2022/07/29 13:44

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園在6月的11天閉園時間，進行園區較大規模的整修維護，減少了遊客喧囂與熱鬧的期間，園內動物們對於週遭的環境聲變得更加敏感，平時溫馴的非洲象「千惠」和「美代」，只要一聽見樹葉的拖曳聲，快速尋找發出聲音的來源處，並前往卡位取食。

    園方表示，動物園每年趁著不對外開放期間，進行設施修繕更新，因工程或防颱修剪的大型枯倒樹木、過度生長枝葉，分派給園區內的草食動物「加菜」，因此每當保育員拖著枝葉經過地面發出窸窣聲，「千惠」和「美代」會暫停活動，抬頭望向聲音來源，「千惠」尤其敏感，一聽見聲響便迅速轉頭、睜大眼，興奮走向食物。

    非洲象身為陸地最大的動物，擁有聰明才智，每隻個體也都擁有截然不同的個性。園方指出，「千惠」在性格上較為強勢，一旦看到美味的桑樹葉便會不顧左右立刻衝向前，拖著樹葉到一旁獨自享用，如果看到「美代」上前搶食，「千惠」便會發出生氣聲，且雙耳張開威嚇，將「美代」驅離食物。

    「美代」則會立即轉換戰場，到另一區食物吧檯，將屬於自己的食物放在象牙上，用象鼻折斷並吃得一乾二淨。園方表示，食性多樣的非洲象，除了平時保育員分配的伙食外，也會採集仿岩和活動場旁的樹葉枝條，為自己的餐點加菜，

    非洲象「千惠」和「美代」，只要一聽見樹葉的拖曳聲，便會快速尋找發出聲音的來源處。（台北市立動物園提供）

    非洲象「千惠」和「美代」，只要一聽見樹葉的拖曳聲，便會快速尋找發出聲音的來源處。（台北市立動物園提供）

    非洲象「美代」吃到「笑瞇了眼」。（台北市立動物園提供）

    非洲象「美代」吃到「笑瞇了眼」。（台北市立動物園提供）

    非洲象「千惠」看到美味的桑樹葉，便左右立刻衝向前，拖著樹葉到一旁獨自享用。（台北市立動物園提供）

    非洲象「千惠」看到美味的桑樹葉，便左右立刻衝向前，拖著樹葉到一旁獨自享用。（台北市立動物園提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    亞洲象「背拱」、非洲象「牙齒外露」 北市動物園傳授辨別小知識
    2022/04/01 15:38

    亞洲象「背拱」、非洲象「牙齒外露」 北市動物園傳授辨別小知識
    演化悲歌! 大象「無牙化」 躲避盜獵
    2021/10/24 05:30

    演化悲歌! 大象「無牙化」 躲避盜獵

    台中捷運時代來臨 坐擁雙捷運鑽石級地段
    兩分支皆瀕危 非洲象面臨絕種危機！
    2021/03/28 22:38

    兩分支皆瀕危 非洲象面臨絕種危機！
    波札那「大象死亡潮」詭異謎團揭曉！ 兇手是「藍綠藻」
    2020/09/21 18:38

    波札那「大象死亡潮」詭異謎團揭曉！ 兇手是「藍綠藻」

    買蘇澳「牡羊座」抽超跑 813抽幸運兒
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播