北市動物園整修分派枝葉「加菜」 非洲象聽音卡位找食物

非洲象聽到保育員拖桑樹葉發出的聲音，興奮到眼睛和耳朵都打開了（左「千惠」、右「美代」）。（台北市立動物園提供）

2022/07/29 13:44

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園在6月的11天閉園時間，進行園區較大規模的整修維護，減少了遊客喧囂與熱鬧的期間，園內動物們對於週遭的環境聲變得更加敏感，平時溫馴的非洲象「千惠」和「美代」，只要一聽見樹葉的拖曳聲，快速尋找發出聲音的來源處，並前往卡位取食。

園方表示，動物園每年趁著不對外開放期間，進行設施修繕更新，因工程或防颱修剪的大型枯倒樹木、過度生長枝葉，分派給園區內的草食動物「加菜」，因此每當保育員拖著枝葉經過地面發出窸窣聲，「千惠」和「美代」會暫停活動，抬頭望向聲音來源，「千惠」尤其敏感，一聽見聲響便迅速轉頭、睜大眼，興奮走向食物。

非洲象身為陸地最大的動物，擁有聰明才智，每隻個體也都擁有截然不同的個性。園方指出，「千惠」在性格上較為強勢，一旦看到美味的桑樹葉便會不顧左右立刻衝向前，拖著樹葉到一旁獨自享用，如果看到「美代」上前搶食，「千惠」便會發出生氣聲，且雙耳張開威嚇，將「美代」驅離食物。

「美代」則會立即轉換戰場，到另一區食物吧檯，將屬於自己的食物放在象牙上，用象鼻折斷並吃得一乾二淨。園方表示，食性多樣的非洲象，除了平時保育員分配的伙食外，也會採集仿岩和活動場旁的樹葉枝條，為自己的餐點加菜，

非洲象「千惠」和「美代」，只要一聽見樹葉的拖曳聲，便會快速尋找發出聲音的來源處。（台北市立動物園提供）

非洲象「美代」吃到「笑瞇了眼」。（台北市立動物園提供）

非洲象「千惠」看到美味的桑樹葉，便左右立刻衝向前，拖著樹葉到一旁獨自享用。（台北市立動物園提供）

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