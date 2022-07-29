選戰聚焦陳柯黃 蔣萬安：選首都市長不是噴政治口水

國民黨台北市長參選人蔣萬安酸說，選首都市長絕對不是噴政治口水、每天吵架鬥嘴，並強調他是市民心中的第一選擇。（記者塗建榮攝）

2022/07/29 12:53

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中連日攻擊台北市長柯文哲施政，副市長黃珊珊也頻頻回擊，最近選戰焦點在這3人的身上，國民黨台北市長參選人蔣萬安今早被問到是否擔心被邊緣化，蔣萬安酸說，選首都市長絕對不是噴政治口水、每天吵架鬥嘴，並強調他是市民心中的第一選擇。

陳時中昨晚到松山區參加民進黨北市議員參選人張文潔舉辦見面會，陳時中感嘆，台北條件那麼好，厲害的人這麼多，基礎建設也不差，為什麼發展比人慢，捷運8年下來沒半條。

蔣萬安早上與無黨籍北市議員林瑞圖會勘關渡國中籃球場屋頂光害陳情案，媒體問到陳時中批評柯執政8年沒半條捷運，蔣萬安對此表示，捷運興建當然是需要時間，未來他如果上任市長，一定會延續信義東延段的計畫，而且北北基將與國民黨基隆市長參選人謝國樑、新北市長侯友宜，一起打造交通共同圈。

蔣萬安還說，反觀陳時中過去擔任指揮官，核准高端EUA到現在第二期報告都沒有出來，完全不用心、不在乎，他酸說，若陳能把對選舉的精神用在防疫上，現在我們就不需要在大熱天還戴著口罩。

媒體詢問柯文哲、黃珊珊、陳時中近來頻頻對嗆，自己是否被邊緣化？蔣萬安說，選首都市長絕對不是噴政治口水、每天吵架鬥嘴，市民需要一個真正能夠提出市政願景，長期為市民付出、服務、有經營，而且有國際觀與大格局，真正帶領北市成為國際一流大都會的候選人，他絕對是市民心中第一的選擇。

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