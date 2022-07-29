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    《永遠的農業人》記錄李登輝 李安妮：父親矢志讓台灣人都可以有尊嚴吃飽

    《永遠的農業人—李登輝與台灣農業》一書以農業為經緯，書寫李登輝在台灣農業的貢獻。（記者楊媛婷攝）

    《永遠的農業人—李登輝與台灣農業》一書以農業為經緯，書寫李登輝在台灣農業的貢獻。（記者楊媛婷攝）

    2022/07/29 12:57

    〔記者楊媛婷／台北報導〕前總統李登輝逝世將滿2週年，若要了解李登輝，不能不知身為農業人的李登輝。近期付梓的新書《永遠的農業人—李登輝與台灣農業》，以農業為經緯，串起這位台灣民主之父的一生，李登輝的次女、李登輝基金會董事長李安妮今（29日）表示，父親是永遠的農業人，書非為崇拜而寫，而是回到父親的初始點。看待李登輝留下的各種遺產。

    《永遠的農業人—李登輝與台灣農業》一書今日在台北市長官邸藝文沙龍舉行新書發表會，李安妮回到青少年時期曾住過的官邸，表示所有回憶都湧上來，因李登輝一生豐富歷程，李安妮形容彷彿有3個爸爸，分別是學者爸爸、政治工作者的爸爸、公民爸爸，而啟發她最多的就是當初還是農業學者的父親。

    李安妮形容，該書就是回到父親的初始點，長期農業的訓練也造就李登輝一生嚴謹、務實，還有重視實際調查，該書記錄父親在農業多年的軌跡，制定的農業政策如何影響到迄今，以及李登輝一生的所學、所求、所想，是如何讓台灣人都可以有尊嚴地吃飽，「爸爸是永遠的農業人。」

    李登輝出生於1923年，該書記錄李登輝幼年時看到佃農的困境，以及深受日本農經學者新渡戶照所撰寫的《衣裳哲學講義錄》啟發，因此決心投入農業，希望能對土地有所貢獻。

    農委會主委陳吉仲說，李前總統所書的「農為國本」懸掛在農委會主委辦公室內，這四字彰顯所有農業人捍衛農業的核心價值，李前總統的一生是台灣近代社會重大發展的縮影。

    陳吉仲說，台灣50年前的發展和農業息息相關，尤其1945年開始的肥料換穀政策，等同是將農業作為提款機來支撐工業發展，而李前總統在過去時任政委時，推動廢除該項政策，讓台灣農業可永續發展，這些過程都記錄在書中，他形容，書雖輕，份量卻極重，是台灣農業政策研究者不可或缺的資料。

    延續李登輝前總統重視農業、保障農民的政策，農委會擴大推動農民三保一金，如因應極端氣候所推動的農業天然災害保險的覆蓋率，目前已近45%，將逼近日本的覆蓋率。

    《永遠的農業人—李登輝與台灣農業》今天舉行新書發表會，李登輝長女李安妮、農委會主委陳吉仲等都與會。（記者楊媛婷攝）

    《永遠的農業人—李登輝與台灣農業》今天舉行新書發表會，李登輝長女李安妮、農委會主委陳吉仲等都與會。（記者楊媛婷攝）

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