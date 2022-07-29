為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    接下社子島自救會陳情書 蔣萬安：若當選市長優先解決

    國民黨台北市長參選人蔣萬安接受市議員邀請關切關渡國中籃球場屋頂因日照影響鄰房視力嚴重受損案，會前受訪。（記者塗建榮攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安接受市議員邀請關切關渡國中籃球場屋頂因日照影響鄰房視力嚴重受損案，會前受訪。（記者塗建榮攝）

    2022/07/29 12:45

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安前天拜訪社子島地區2位里長，並接下社子島自救會陳情書，社子島向來是綠營票倉，拔樁意味濃。蔣萬安今早被問到此事表示，有關開發後續居民安置的重大議題，他一定是面對面和民眾溝通，未來若當選市長，將社子島列為優先要解決的問題。

    蔣萬安早上與無黨籍北市議員林瑞圖會勘關渡國中籃球場屋頂光害陳情案，媒體提到拜訪社子島及接下自救會陳情書一事，蔣萬安表示，對於社子島開發，他就是積極的走入基層去了解在地民眾的需求，前天也是，很早就安排到社子島，實際了解在地鄉親的感受。

    蔣萬安說，52年前在沒有配套措施之下，社子島列為洪泛區禁建，當地居民所受的痛苦委屈，他感同身受，居民很希望能夠重建家園，改善生活品質，保留傳統、聚落文化等，這些都是他關心的議題，所以未來若當選市長，一定以務實的態度將社子島列為優先要解決的問題。

    蔣強調，在地居民關心的，包括公共設施用地的問題也要解決，以及汙水、排水處理問題，還有開發後續居民的安置重大議題，他一定是面對面和民眾溝通，凝聚共識，擺脫過去的泥淖，共同迎向未來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔣萬安台北隊被疑包藏「中國」 李德維嗆：他們看到「中」就抓狂
    2022/07/28 12:27

    蔣萬安台北隊被疑包藏「中國」 李德維嗆：他們看到「中」就抓狂
    蔣萬安團隊3人任職「一帶一路」 陳時中：若違法應舉報讓司法還清白
    2022/07/28 11:29

    蔣萬安團隊3人任職「一帶一路」 陳時中：若違法應舉報讓司法還清白

    新莊在地客指名 榮馥大院廣受好評
    蔣萬安台北隊3人「一帶一路」協會理事 林楚茵：借屍還魂圓中國夢
    2022/07/28 10:11

    蔣萬安台北隊3人「一帶一路」協會理事 林楚茵：借屍還魂圓中國夢
    龍山寺參拜 蔣萬安：萬華是守住疫情第一線
    2022/07/27 12:15

    龍山寺參拜 蔣萬安：萬華是守住疫情第一線

    買蘇澳「牡羊座」抽超跑 813抽幸運兒
    柯曾稱內湖交通沒救 陳時中︰換我來救
    2022/07/27 05:30

    柯曾稱內湖交通沒救 陳時中︰換我來救
    蔣萬安指陳時中抄襲「台北隊長」 吳思瑤諷︰蔣跟隨「台灣隊長」潮流
    2022/07/26 19:25

    蔣萬安指陳時中抄襲「台北隊長」 吳思瑤諷︰蔣跟隨「台灣隊長」潮流
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播