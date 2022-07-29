接下社子島自救會陳情書 蔣萬安：若當選市長優先解決

國民黨台北市長參選人蔣萬安接受市議員邀請關切關渡國中籃球場屋頂因日照影響鄰房視力嚴重受損案，會前受訪。（記者塗建榮攝）

2022/07/29 12:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安前天拜訪社子島地區2位里長，並接下社子島自救會陳情書，社子島向來是綠營票倉，拔樁意味濃。蔣萬安今早被問到此事表示，有關開發後續居民安置的重大議題，他一定是面對面和民眾溝通，未來若當選市長，將社子島列為優先要解決的問題。

蔣萬安早上與無黨籍北市議員林瑞圖會勘關渡國中籃球場屋頂光害陳情案，媒體提到拜訪社子島及接下自救會陳情書一事，蔣萬安表示，對於社子島開發，他就是積極的走入基層去了解在地民眾的需求，前天也是，很早就安排到社子島，實際了解在地鄉親的感受。

蔣萬安說，52年前在沒有配套措施之下，社子島列為洪泛區禁建，當地居民所受的痛苦委屈，他感同身受，居民很希望能夠重建家園，改善生活品質，保留傳統、聚落文化等，這些都是他關心的議題，所以未來若當選市長，一定以務實的態度將社子島列為優先要解決的問題。

蔣強調，在地居民關心的，包括公共設施用地的問題也要解決，以及汙水、排水處理問題，還有開發後續居民的安置重大議題，他一定是面對面和民眾溝通，凝聚共識，擺脫過去的泥淖，共同迎向未來。

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