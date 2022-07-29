雲豹甲車從民航客機群中殺出 松山機場反機降作戰演練場面震撼

憲兵裝步第239營CM34雲豹甲車投入松山機場反機降作戰演練，後方則是多架民航客機。（軍聞社提供）

2022/07/29 12:30

〔記者吳書緯／台北報導〕國軍年度重要軍演「漢光38號」實兵操演進入第5天，為深化台北衛戍區應援作戰能量，國軍今天凌晨在松山機場執行「衛戍區反機降作戰」演練，想定敵軍機降部隊企圖奪占松山機場，我防衛部隊出動CM34雲豹甲車丶V150甲車載運官兵快速迎戰，松山機場內也罕見出現多架民航客機與CM34雲豹甲車在夜間同框的場面。

近年漢光演習均會排定憲兵、空軍防砲、空軍松指部等單位，利用松山機場的深夜宵禁時段，進行反空降與反機降演練，驗證衛戍部隊應變處置能力。

國防部指出，此次「衛戍區反機降作戰」演練，想定敵軍機降部隊企圖奪占松山機場，策應其海上登陸部隊，威脅我政經中樞安全，國軍派遣基地守備部隊及衛戍區兵力實施聯合打擊任務，發揮協同作戰能量。

軍方是由憲兵第202指揮部、憲兵裝步第239營、憲兵砲兵第228營、空軍防砲301營第1連、空軍松山基地指揮部及陸軍特戰指揮部共同參演，以縮短距離方式，演練「防情傳遞」、「基地防衛作戰」、「應援部隊支援」及「打擊部隊掃蕩」等狀況，以仿真、合理及務實為重點，著眼部隊協同作戰效能，使官兵熟悉戰場環境，提升戰場指揮與用兵素養。

國防部表示，衛戍指揮部於凌晨時分發布狀況，假想敵特工模擬機降突入松山機場，基地守備部隊立即派遣V150甲車載運兵力進入防禦陣地，對敵實施射擊，並由憲兵砲兵第228營遂行火力支援，隨即由憲兵裝步第239營CM34雲豹甲車與基地守備部隊交互掩護對敵實施反擊，以火力掃蕩殲滅敵軍，成功驗證衛戍部隊應變處置能力，更充分展現國軍保國衛民的戰鬥意志。

國軍29日於台北松山機場執行「衛戍區反機降作戰」演練。（軍聞社提供）

空軍憲兵第八中隊的V150甲車載運兵力進入防禦陣地。（軍聞社提供）

官兵在CM34雲豹甲車掩護下，對敵實施射擊。（軍聞社提供）

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