為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    陳時中批雙城論壇花95萬沒成果是浪費 蔣萬安：陳浪費都億來億去

    民進黨台北市長參選人陳時中昨提到，雙城論壇1.5小時花95萬卻沒成果，都是浪費。國民黨台北市長參選人蔣萬安（見圖）今表示，如果談到浪費，陳時中說他是第二、沒人敢說是第一，大酸說陳時中的浪費都是億來億去。（記者塗建榮攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中昨提到，雙城論壇1.5小時花95萬卻沒成果，都是浪費。國民黨台北市長參選人蔣萬安（見圖）今表示，如果談到浪費，陳時中說他是第二、沒人敢說是第一，大酸說陳時中的浪費都是億來億去。（記者塗建榮攝）

    2022/07/29 12:31

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北上海雙城論壇落幕，民進黨台北市長參選人陳時中昨提到，雙城論壇1.5小時花95萬卻沒成果，都是浪費。國民黨台北市長參選人蔣萬安今早被問到此事，表示如果談到浪費，陳時中說他是第二、沒人敢說是第一，大酸說陳時中的浪費都是億來億去。

    蔣萬安早上與無黨籍北市議員林瑞圖會勘關渡國中籃球場屋頂光害，並接受媒體聯訪，被問到陳時中批評雙城論壇，蔣萬安表示，其實能夠透過雙城論壇，促進兩岸交流都是好事，能夠搭建一個溝通的橋樑，所以花95萬元絕對不是浪費，是陳時中眼光太過狹隘。

    蔣萬安批評，如果談到浪費，陳時中當指揮官的時候，快篩試劑讓高登搶時間標了16億元，最後卻打水漂，這過程當中浪費民眾防疫的黃金時間，而黑心快篩流入市面，最後全國成功回收237萬劑無法使用，這就是浪費。

    蔣萬安還說，陳時中阻擋BNT， 當高端的推銷員，北市最後也只有用4%，全國剩下200多萬劑，也就是將近17億元，就像丟入水裡，這也是浪費；聯亞補助3.2億元，第二期就失敗；高端補助4.6億元，第二期報告還沒有出來，總共將近8億元，這更是浪費。

    蔣萬安酸說，所以陳時中的浪費，是億來億去，從時間到金錢，這幾年來都難道不嫌多嗎？結果他還好意思出來講說花95萬元促進兩岸的交流是浪費，這也改變大家的「三觀」了。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    內湖交通再摃 陳時中批黃珊珊扯馬英九「太離譜」
    2022/07/29 12:29

    內湖交通再摃 陳時中批黃珊珊扯馬英九「太離譜」
    黃珊珊稱「內科」交通才是問題 蔣萬安：也影響內湖居民生活
    2022/07/29 12:23

    黃珊珊稱「內科」交通才是問題 蔣萬安：也影響內湖居民生活

    台中捷運時代來臨 坐擁雙捷運鑽石級地段
    合體無黨籍議員會勘搶選票？ 蔣萬安：一路走來始終如一
    2022/07/29 12:19

    合體無黨籍議員會勘搶選票？ 蔣萬安：一路走來始終如一
    《官我什麼事》精彩預告！指揮中心大換血 羅一鈞爆「少了阿中」團隊現況
    2022/07/29 09:20

    《官我什麼事》精彩預告！指揮中心大換血 羅一鈞爆「少了阿中」團隊現況

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播