陳時中批雙城論壇花95萬沒成果是浪費 蔣萬安：陳浪費都億來億去

民進黨台北市長參選人陳時中昨提到，雙城論壇1.5小時花95萬卻沒成果，都是浪費。國民黨台北市長參選人蔣萬安（見圖）今表示，如果談到浪費，陳時中說他是第二、沒人敢說是第一，大酸說陳時中的浪費都是億來億去。（記者塗建榮攝）

2022/07/29 12:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北上海雙城論壇落幕，民進黨台北市長參選人陳時中昨提到，雙城論壇1.5小時花95萬卻沒成果，都是浪費。國民黨台北市長參選人蔣萬安今早被問到此事，表示如果談到浪費，陳時中說他是第二、沒人敢說是第一，大酸說陳時中的浪費都是億來億去。

蔣萬安早上與無黨籍北市議員林瑞圖會勘關渡國中籃球場屋頂光害，並接受媒體聯訪，被問到陳時中批評雙城論壇，蔣萬安表示，其實能夠透過雙城論壇，促進兩岸交流都是好事，能夠搭建一個溝通的橋樑，所以花95萬元絕對不是浪費，是陳時中眼光太過狹隘。

蔣萬安批評，如果談到浪費，陳時中當指揮官的時候，快篩試劑讓高登搶時間標了16億元，最後卻打水漂，這過程當中浪費民眾防疫的黃金時間，而黑心快篩流入市面，最後全國成功回收237萬劑無法使用，這就是浪費。

蔣萬安還說，陳時中阻擋BNT， 當高端的推銷員，北市最後也只有用4%，全國剩下200多萬劑，也就是將近17億元，就像丟入水裡，這也是浪費；聯亞補助3.2億元，第二期就失敗；高端補助4.6億元，第二期報告還沒有出來，總共將近8億元，這更是浪費。

蔣萬安酸說，所以陳時中的浪費，是億來億去，從時間到金錢，這幾年來都難道不嫌多嗎？結果他還好意思出來講說花95萬元促進兩岸的交流是浪費，這也改變大家的「三觀」了。

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