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    黃珊珊稱「內科」交通才是問題 蔣萬安：也影響內湖居民生活

    國民黨台北市長參選人蔣萬安。（記者塗建榮攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安。（記者塗建榮攝）

    2022/07/29 12:23

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕內湖交通問題因台北市長選戰再度成為話題，台北市副市長黃珊珊今早在臉書PO文指出，內科與內湖不同，大家到內湖，就說內湖交通問題，要先說清楚，「內科」交通問題才是問題。國民黨台北市長參選人蔣萬安早上受訪表示，內科每天有近20萬人，當然造成交通擁塞，也影響到內湖居民的生活。

    黃珊珊在文中表示，長期改善方法是松山機場遷建，過去許多候選人都把松機納入政策。蔣萬安對此表示，松山機場遷建每一次都拿出來討論，的確有困難度，還包含另外一個層面就是國防安全的考量，但即便松山機場遷建有困難，也不影響他改善內湖交通的決心。

    蔣萬安說，內湖交通一定可以改善，所以他前天也提出了改善內湖交通的3支箭，也有很多朋友他們很好的建議，包括未來是不是可以跟企業溝通，面對後疫情時代做彈性分流上班，都會納入考量。

    媒體詢問松山機場涉及國安，是否不贊成遷建？蔣萬安表示，這有很多層面的考量，包括牽涉到桃園機場第3航廈的興建，他在立法院對這個議題討論很多，另外一個層面是國防安全的顧慮，但是就算遷建困難，也不能阻擋他們要改善內湖、內科交通的決心，只要有心就可以解決。

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