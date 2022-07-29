準司法官性騷同學被記過 提告請求撤銷吞敗

吳男性騷擾徐姓學員被記過，他不服提告請求撤銷，遭北高行判決駁回。（資料照）

2022/07/29 12:41

〔記者溫于德／台北報導〕吳男考上司法官後到司法官學院受訓，卻因性騷擾徐姓學員又擅自上網瀏覽徐員信箱並刪除部分電子郵件，被司法官學院記2大過，吳男不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為，記過只是作為成績考評之用，且受訓學員尚未正式取得司法官資格，並無爭訟利益，駁回吳男請求。可上訴。

吳男於2018年錄取公務人員特種考試司法官，2019年8月26日起參加司法官第60期職前訓練，為期2年，卻於學習期間性騷擾徐姓學員，遭司法官學院以言行不檢、有損司法官學員形象為由，記2次申誡。

2021年2月間，吳男到高雄少年及家事法院實習期間，利用與徐員先後使用同一部電腦，且該部電腦仍記憶徐員Gmail帳號及密碼機會，連續72次擅自瀏覽徐員電子郵件，並刪除徐員個人郵件。

司法官學院認為，吳男這次所為已觸犯刑責，並違反司法官學院學員守則，且情節嚴重，對吳男記2大過。但吳男不服，經向公務人員保障暨培訓委員會提起復審被駁回後，提起本件行政訴訟。

北高行指出，保訓會並非僅考量吳男被記大過的事由，而是經綜合評價吳男受訓期間整體表現，才駁回吳男的復審，另學習司法官受訓時被司法官學院記過，只是作為成績考評之用，且受訓學員尚未正式取得司法官資格，並無爭訟利益，故駁回吳男請求。

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