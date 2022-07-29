為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    新北新卸任校長交接 祝勉秉持教育初衷

    淡水國中校長王潔雯（左三），父親王仁宏（右二）也是退休校長。（記者翁聿煌攝）

    淡水國中校長王潔雯（左三），父親王仁宏（右二）也是退休校長。（記者翁聿煌攝）

    2022/07/29 11:57

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市111學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校（園）長交接典禮今天舉行，共有90位學校校長及4位幼兒園園長出席，其中，退休校（園）長9名、連任校（園）長45名、調任校（園）長30名及新任校（園）長10名，市長侯友宜除為校長們頒發聘書，也與退休校長曾燕春和新任校長洪雅玲一起轉動傳承齒輪，象徵教育力量生生不息。

    今年新任校長當中，淡水國中校長王潔雯的父親王仁宏也是從新北市三重高中校長退休，傳為杏壇佳話。八里國中新任校長詹志偉本身是八里國中的畢業校友，返回母校任職，要帶領學弟妹以學校為榮，烏來福山國小已轉型德拉楠民族實驗國小，新任校長梁淑媛為排灣族原住民，希望能陪著當地泰雅族孩子，傳承泰雅文化，建立豐沛知識，也要讓學校成為泰雅文化的學習基地。

    侯友宜表示，新北市自110年起教育預算編列超過630億元，首次成為全國教育經費第一高的縣市，代表對教育的投入與支持，新北市在地就學率從不到5成，目前已朝8成邁進，今日交接活動，更希望藉由校（園）長智慧傳承，在元宇宙世代中發現教育機會點，創造未來新價值，讓孩子們跟著世界一同脈動，符應SDGs聯合國永續指標。

    年度退休校（園）長代表、服務43年的永和國小校長曾燕春表示，期盼新任校（園）長秉持教育初衷，帶領全校教師齊心協力，共同為新北教育奮鬥。

    德拉楠民族實驗國小校長梁淑媛是排灣族原住民。（記者翁聿煌攝）

    德拉楠民族實驗國小校長梁淑媛是排灣族原住民。（記者翁聿煌攝）

    新任柑園國中校長黃淑君，帶著原學校同事滿滿祝福上任。（記者翁聿煌攝）

    新任柑園國中校長黃淑君，帶著原學校同事滿滿祝福上任。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    屏縣校長交接 潘孟安譴責網路不實消息、強調遴選公開公正
    2022/07/28 14:30

    屏縣校長交接 潘孟安譴責網路不實消息、強調遴選公開公正
    南投26位國中小校長就任、交接 縣府盼成發展觀光首都後盾
    2022/07/25 16:31

    南投26位國中小校長就任、交接 縣府盼成發展觀光首都後盾

    新莊在地客指名 榮馥大院廣受好評
    基隆22校長宣誓就職 貴賓、家長「線」上祝福
    2021/07/30 16:56

    基隆22校長宣誓就職 貴賓、家長「線」上祝福
    高雄市86位校長異動 陳其邁勉勵打造更好教育環境
    2021/07/30 13:48

    高雄市86位校長異動 陳其邁勉勵打造更好教育環境

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    苗縣52位連任暨新卸任校長交接 徐耀昌：落實課程改革
    2020/08/03 15:35

    苗縣52位連任暨新卸任校長交接 徐耀昌：落實課程改革
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播