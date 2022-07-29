新北新卸任校長交接 祝勉秉持教育初衷

淡水國中校長王潔雯（左三），父親王仁宏（右二）也是退休校長。（記者翁聿煌攝）

2022/07/29 11:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市111學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校（園）長交接典禮今天舉行，共有90位學校校長及4位幼兒園園長出席，其中，退休校（園）長9名、連任校（園）長45名、調任校（園）長30名及新任校（園）長10名，市長侯友宜除為校長們頒發聘書，也與退休校長曾燕春和新任校長洪雅玲一起轉動傳承齒輪，象徵教育力量生生不息。

今年新任校長當中，淡水國中校長王潔雯的父親王仁宏也是從新北市三重高中校長退休，傳為杏壇佳話。八里國中新任校長詹志偉本身是八里國中的畢業校友，返回母校任職，要帶領學弟妹以學校為榮，烏來福山國小已轉型德拉楠民族實驗國小，新任校長梁淑媛為排灣族原住民，希望能陪著當地泰雅族孩子，傳承泰雅文化，建立豐沛知識，也要讓學校成為泰雅文化的學習基地。

侯友宜表示，新北市自110年起教育預算編列超過630億元，首次成為全國教育經費第一高的縣市，代表對教育的投入與支持，新北市在地就學率從不到5成，目前已朝8成邁進，今日交接活動，更希望藉由校（園）長智慧傳承，在元宇宙世代中發現教育機會點，創造未來新價值，讓孩子們跟著世界一同脈動，符應SDGs聯合國永續指標。

年度退休校（園）長代表、服務43年的永和國小校長曾燕春表示，期盼新任校（園）長秉持教育初衷，帶領全校教師齊心協力，共同為新北教育奮鬥。

德拉楠民族實驗國小校長梁淑媛是排灣族原住民。（記者翁聿煌攝）

新任柑園國中校長黃淑君，帶著原學校同事滿滿祝福上任。（記者翁聿煌攝）

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