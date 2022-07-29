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    首頁　>　臺北市

    合體無黨籍議員會勘搶選票？ 蔣萬安：一路走來始終如一

    國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）被問到是否搶攻拉攏無黨籍的選票？蔣萬安表示，他在每一區積極勤走、跟每一位議員緊密合作，幫民眾解決問題，一路走來始終如一。（記者塗建榮攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）被問到是否搶攻拉攏無黨籍的選票？蔣萬安表示，他在每一區積極勤走、跟每一位議員緊密合作，幫民眾解決問題，一路走來始終如一。（記者塗建榮攝）

    2022/07/29 12:19

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安接受無黨籍北市議員林瑞圖邀請，今早會勘視察關渡國中光害影響住戶受損案，也是蔣萬安2個月內第7度到士林北投區，是否搶攻拉攏無黨籍的選票？蔣萬安表示，他在每一區積極勤走、跟每一位議員緊密合作，幫民眾解決問題，一路走來始終如一。

    關渡國中去年興建籃球場，但屋頂鋪設白色塑料膜材，陽光反射讓人刺眼，周邊住戶苦不堪言。蔣萬安早上在林瑞圖陪同下，實地勘察走訪關渡國中周邊環境、並聽取住戶的意見。

    蔣萬安表示，關渡國中光害影響的問題已經1年多，在林瑞圖跟他反映後特別來了解，幫地方鄉親解決這個問題。林瑞圖是前輩，在他第一次參選就給他非常大照顧指導跟幫忙，感念在心，他在立法院7年，跟在地議員配合也非常好，只要有中央協助的地方，都盡力跟議員合作。

    蔣萬安說，今天再次有住戶反映，他特別到基層來，，這就是他秉持的態度，實際了解市民需求幫忙解決問題，一路走來、始終如一的堅持態度。

    媒體問2個月來這是第七次到士北區，此次跟無黨籍議員合體是否要搶無黨籍的選票？蔣萬安則說，他在每一區勤走、跟每一位議員合作，實際了解市民需求幫大家解決問題，重申他就是一步一腳印，積極爭取市民支持。

    媒體問到北市副市長黃珊珊私下拉攏林瑞圖，對此蔣萬安不甘示弱表示，林瑞圖從很早就給他指導，不管第一次參選或進入立院都給他很多建議，讓他協助地方解決住戶的陳情案件，林瑞圖非常有經驗，未來如果有機會進入市府，在市政推動有此資深的前輩協助，絕對是市民之福。

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