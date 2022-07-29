內湖交通再摃 陳時中批黃珊珊扯馬英九「太離譜」

陳時中今天在公布12區後援會會長後受訪表示，內湖的問題已有所了解，黃珊珊扯到馬英九時代的規畫問題「太離譜了」；難道做市議員、副市長都沒有發現問題。（記者劉信德攝）

2022/07/29 12:29

〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長黃珊珊要民進黨台北市長參選人陳時中先惡補內湖交通問題，不能只想換人做；陳時中今天在公布12區後援會會長後受訪表示，內湖的問題已有所了解，黃珊珊扯到馬英九時代的規畫問題「太離譜了」；難道做市議員、副市長都沒有發現問題。

黃珊珊提到內湖交通問題時曾說，內湖科學園區20幾年前是「輕工業區」，以工業廠房為主，當時建商蓋了6米高的廠房大樓，馬英九時代開放企業總部進駐，原來的廠房部分增設了夾層，整個園區原規劃僅6萬工作人數，突然增加到15萬人，道路面積與停車空間都沒有重新規劃，造成交通問題。

陳時中說，他對內湖的交通問題已經有所了解，也不需要太惡補，問題已經存在很久；黃珊珊說是馬英九時規劃內湖科學園區時沒做好，這「是太離譜了」；黃珊珊做市議員、後來當副市長，難道都沒有發現問題，現在被點出來，才說馬英九沒做好，這樣沒道理；什麼人承擔了任務，在那個時間點做應該做的事，起而行比較重要。

陳時中則是認同柯文哲提出「早半小時上班、晚半小時上班、中間做運動」的說法，他強調，要用盡辦法，用管理的手段、道路交通的改善，最後是長期的區域捷運路網改善，短期先做分流、工程，這是最基本的。

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