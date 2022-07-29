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    首頁　>　臺北市

    孫無辜被刺身亡...阿嬤下跪求判死！兇手無期徒刑改判20年

    蘇偉智缺錢花用，刺死網咖劉姓店員，由於他自首也不是直接故意殺人，高院更一審依強盜殺人罪判20年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（資料照，記者翻攝）

    蘇偉智缺錢花用，刺死網咖劉姓店員，由於他自首也不是直接故意殺人，高院更一審依強盜殺人罪判20年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（資料照，記者翻攝）

    2022/07/29 11:40

    〔記者溫于德／台北報導〕37歲無業男子蘇偉智長期以網咖為家，前年3月27日因缺錢花用，持刀要求劉姓店員交出錢財不成，竟持刀刺死劉男，蘇男犯後自首。一、二審均依強盜殺人罪判蘇男無期徒刑，高等法院更一審開庭時，死者阿嬤下跪請求法官判蘇男死刑，合議庭考量蘇男並非直接故意殺人，改判20年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

    判決指，案發前，蘇男長達5年以網咖為家，缺錢就向爸媽伸手要錢，但爸媽認為兒子需索無度，拒絕給予金援。

    前年3月27日深夜，蘇男在網咖附近打算隨機找人借錢未果，見準備上班的19歲店員劉男出現，持水果刀要求交出錢財遭拒，兩人立刻發生扭打，過程中，蘇男持刀刺向劉男胸、頸部各1刀，力道之大連刀柄都一併刺進胸部。

    負傷劉男改快跑離現場，半路仍因重傷倒臥路旁，經送醫搶救不治，至於蘇男則跑回網咖更衣，隨後到派出所自首並交出兇刀。

    桃園地院一審考量蘇男子自首，依強盜殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身；蘇男另被判賠死者父母共1238萬多元。

    高等法院二審審理時，蘇男起初承認殺人但否認強盜，後來又辯稱不是故意殺人，最後才承認全部犯行，二審同樣考量他自首，維持一審判決結果，但最高法院撤銷發回更審

    高院更一審時，死者阿嬤下跪請求法官判蘇男死刑，合議庭則考量蘇男並非直接故意殺人，也因自首符合減刑要件，改判刑20年徒刑、褫奪公權10年。最高法院駁回上訴定讞。

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